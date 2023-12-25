Утонченный маникюр с блестками: топ-5 вариантов (фото)
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Блестки можно использовать деликатно, чтобы ногти выглядели элегантно
Блестящий дизайн ногтей всегда бросается в глаза и ассоциируется с фейерверком, праздником, звездностью, атмосферой радости. Однако блестки можно использовать деликатно, чтобы маникюр был изысканным и элегантным, без "перегибов".
"Телеграф" собрал модные идеи декора ногтей, которые будут выглядеть эффектно и на праздник, и в будни. Выбирайте то, что по душе.
Блестки в зоне кутикулы
Такой вариант декора предполагает сосредоточенность блеска под стеклом. Это добавляет картинке глубины и создает новые грани.
Прожилки в виде натурального камня
Декор находится не в глубине покрытия геля, а сверху тонкой полоской или же можно рассыпать камешки, как звезды.
Маникюр на короткие ногти
Гель-лак нежных цветов и блестки в зоне кутикулы зрительно удлиняют ногти. Такие ноготки выглядят не менее изысканно, чем нарощенные ногти. Можно немного их украсить золотом.
Хищный маникюр с блестками
Черные ногти с блестками в разных вариациях выглядят несколько роковыми. Магнетично и красиво.
Французский маникюр с блестками
Французский маникюр всегда в моде. Его можно подчеркнуть, добавив на кончики пальцев блеска.
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