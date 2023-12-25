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Утонченный маникюр с блестками: топ-5 вариантов (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Черный с блестками – фатально и магнетично Новость обновлена 25 декабря 2023, 14:48
Черный с блестками – фатально и магнетично. Фото Facebook.com

Блестки можно использовать деликатно, чтобы ногти выглядели элегантно

Блестящий дизайн ногтей всегда бросается в глаза и ассоциируется с фейерверком, праздником, звездностью, атмосферой радости. Однако блестки можно использовать деликатно, чтобы маникюр был изысканным и элегантным, без "перегибов".

"Телеграф" собрал модные идеи декора ногтей, которые будут выглядеть эффектно и на праздник, и в будни. Выбирайте то, что по душе.

Блестки в зоне кутикулы

Такой вариант декора предполагает сосредоточенность блеска под стеклом. Это добавляет картинке глубины и создает новые грани.

Блестки
Нежный вариант маникюра

Прожилки в виде натурального камня

Декор находится не в глубине покрытия геля, а сверху тонкой полоской или же можно рассыпать камешки, как звезды.

Камешки
Маникюр с камешками

Маникюр на короткие ногти

Гель-лак нежных цветов и блестки в зоне кутикулы зрительно удлиняют ногти. Такие ноготки выглядят не менее изысканно, чем нарощенные ногти. Можно немного их украсить золотом.

Позолота
Ногти с золотыми элементами.

Хищный маникюр с блестками

Черные ногти с блестками в разных вариациях выглядят несколько роковыми. Магнетично и красиво.

Черный
Черный с блестками – это всегда вызов

Французский маникюр с блестками

Французский маникюр всегда в моде. Его можно подчеркнуть, добавив на кончики пальцев блеска.

Французский
Французский маникюр

Ранее "Телеграф" писал, какие дерзкие варианты маникюра можно сделать на Новый год. Смелые модницы могут поиграть цветами.

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#Ногти #Маникюр #Декор