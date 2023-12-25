Снимите это немедленно: если вам за 40, эти вещи вас точно состарят (фото)

Такая одежда никак не будет прибавлять молодости и красоты

Как достигнуть впечатляющего облика для женщины средних лет? Прежде всего, стилисты советуют провести ревизию своего гардероба и избавиться от вещей, которые могут придавать вам лишние годы.

Отказывайтесь от таких вещей, если вам за сорок, так как они могут исказить ваш облик, придавая лишние годы, пишет tsn. Давайте обсудим, что следует избегать в одежде, если вам за сорок.

Капри

Они не лучшим образом подчеркивает фигуру. Кроме того, капри, помимо того, что давно утратили актуальность, визуально укорачивают ноги.

Бермуды

Еще одним нежелательным элементом гардероба являются бермуды, также укорачивающие ноги и придающие образу лишних лет. Избавиться от них рекомендуется как можно скорее.

Громоздкие ботинки

Такая обувь, хоть и трендовая, может нарушить изысканный и элегантный облик зрелой женщины.

Вещи в молодежном стиле

Одежда подобного рода не придает молодости и привлекательности. Напротив, зрелые женщины, одетые в укороченные кофты и высокие каблуки, могут выглядеть неуместно.

Цветочный принт

Женщина сорока лет в ярком цветочном принте выглядит несколько странно и неуместно.

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