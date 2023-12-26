Дополнят любой образ: стильные и универсальные свитера, которые должны быть в гардеробе зимой

Главные тренды свитеров в зимней моде

Одна из базовых вещей в зимнем гардеробе — это теплый и уютный свитер. Моделей этого предмета гардероба много, каждая модница найдет себе что-то по душе. Мы уже рассказывали, с чем сочетать стильные шерстяные юбки зимой, а сегодня делимся, какие свитера будут на пике трендов этой зимой.

Как пишет "Телеграф", есть несколько особенно популярных моделей свитеров, которые будут в тренде зимой 2024 года. Предлагаем узнать о них подробнее.

Свитер-кардиган

Это очень удобная модель зимнего свитера в виде накидки на молнии, на пуговицах или без них. Этой зимой выбирайте базовые оттенки, типа белого, черного или бежевого. Сочетать кардиган можно как с джинсами, так и с платьями и юбками.

Фото: Pinterest

Свитер-поло

Такие свитера уже несколько сезонов не теряют актуальности, они очень полюбились трендсеттерам и инфлюэнсерам по всему миру. Свитер-поло прекрасно сочетается с лосинами, узкими джинсами и классическими брюками.

Фото: Pinterest

Вязаный свитер

Создавать теплые и уютные свитера можно с помощью вязаных свитеров. Они прекрасно вплетаются в современные образы, как с джинсами, так и с юбками, и подходят практически к любой верхней одежде.

Фото: Pinterest

Свитер-туника

В зависимости от длины, туники можно надевать со штанами, а можно использовать, как отдельный элемент гардероба — с колготками или лосинами. Выбирайте яркие оттенки и натуральные ткани, тогда точно будете в тренде.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно вплетать в образы рождественский свитер. Как носить забавные рождественские свитера этой зимой.