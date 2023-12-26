Это будет ужасно: идеи маникюра на Новый год, которые нужно оставить в прошлом (фото)

Такой дизайн выглядит дешево и неуместно не только на праздниках

Тенденции в маникюре так же непостоянны, как и в любой другой области моды. Однако существует несколько стилей, которые определенно стоит сохранить до лучших времен. Такие идеи маникюра больше неактуальны и смотрятся на ногтях очень дешево.

С приходом зимы многие стремятся придать своему образу новогоднего настроения при помощи необычного маникюра. Тем не менее, не все дизайны сохраняют свою популярность из года в год. Некоторые варианты декора давно ушли в прошлое и выглядят неактуально и даже нелепо, пишет kobieta.gazeta.

Перебор с узорами и рисунками

Многие модницы предпочитают украшать свои ногти снежинками, кружевом из белого лака и стразами. Тем не менее, в настоящее время такой дизайн выглядит не только очень дешево, но и неуместно. Откажитесь от избытка рисунков и чрезмерно насыщенного дизайна. Предпочтите минимализм.

Цветовые сочетания

Эксперты рекомендуют избегать избытка ярких элементов. Если вы уже выбрали блестящую втирку, то использование узоров на ногтях может оказаться неудачным решением. Особенно не рекомендуется сочетание белого цвета с блестящим медным лаком. Если вам хочется добавить рисунки снега, лучше попробовать их в сочетании с голубыми, нежно-розовыми или бежевыми оттенками.

Ранее мы писали о трендах новогоднего маникюра. В моде сейчас разные виды "французского" покрытия и вся палитра красного цвета.