Дерзость и элегантность в одном образе: с чем носить грубые ботинки-берцы этой зимой (фото)

Узнайте как и с чем носить ботинки-берцы зимой

Уже не первый сезон в тренде среди модниц грубые черные ботинки в стилистике берцев. Эта обувь выглядит немного дерзкой, но весьма удобная для зимы и позволяет создавать элегантные образы при правильном комбинировании. Мы уже рассказывали, с чем сочетать шерстяные юбки зимой, а сегодня делимся, как вплетать в образы дерзкие ботинки-берцы.

Как пишет "Телеграф", такие ботинки с массивной подошвой можно использовать как для Street style, так и для более элегантных образов. Предлагаем разобраться подробнее, как и с чем носить грубые черные ботинки.

С классическими брюками

Грубые ботинки можно и нужно сочетать с классическими моделями брюк, причем, как с более широкими моделями, так и с облегающими. Такой образ прекрасно подойдет, как для офиса, так и для похода на свидание.

Фото: Pinterest

С платьями и юбками

Грубые ботинки с трикотажным платьем или шерстяной юбкой будут выглядеть одновременно и элегантно и с ноткой дерзости. Лучше играть на контрасте и выбирать светлые оттенки платьев и сочетать их с массивными черными ботинками.

Фото: Pinterest

С джинсами

Джинсы — самый практичный вариант для сочетания с ботинками-берцами. Идеально, если джинсы узкие и укороченные, но если длинные — их можно аккуратно подкатать. Тогда главным акцентом образа станут именно ботинки.

Фото: Pinterest

С верхней одеждой

Зимой очень важно тепло одеваться, поэтому нужно удачно подобрать верхнюю одежду к грубым ботинкам-берцам. Такая обувь будет прекрасно смотреться с пуховиками оверсайз, эко-шубой или классическим пальто.

Фото: Pinterest

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