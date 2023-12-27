В новогоднюю ночь вы будете королевой стиля: пять блестящих праздничных образов (фото)

Предлагаем праздничные стилизации от известного фэшн-эксперта

Новогодняя ночь неуклонно приближаются, и осталось совсем немного времени подумать над стильными образами к праздникам. Для тех, кто хочет немного "нарядиться" в этом году и выглядеть особенно, предлагаем подборку с модными образами от украинских брендов.

Как отметил в своем блоге в Instagram стилист Матвей Калугин, эти образы подходят и для корпоративов, и для празднований в компании друзей. Фэшн-эксперт подчеркнул, что не обязательно приобретать эти вещи у брендов — можно найти похожие в своем шкафу, вдохновившись примером стилизации. Также он призвал не ограничивать себя в сочетаниях!

Что надеть на Новый год 2024, чтобы выглядеть модно

Образ 1. Боди Mon Cheri, 2250 грн; юбка Malva Florea, 8000 грн; туфли Hvóya, 5600 грн; сумка Mantica, 6640 грн; браслет Cabanchi.com, 389 грн.

В таком наряде вы будете сиять

Образ 2. Пиджак One by One, 3190 грн; боди O. Taje, 1899 грн; брюки Sayya, 7650 грн; слингбеки, 3300 грн; сумка Bevza, 325 €; серьги Gepur, 499 грн.

Стильный и строгий, но нарядный образ

Образ 3. Платье One by One, 2590 грн; сапоги Kachorovska, 7900 грн; сумка Uyava, 4500 грн; заколка Gepur, 599 грн; серьги Iva, 3490 грн.

Игриво-кокетливый образ

Образ 4. Платье-слип Coosh, 4200 грн; слингбеки Estro x Must Have, 4999 грн; сумка Juna, 5800 грн; чокер Grains de Verre, 55$.

Элегантнейший наряд для праздничной вечеринки

Образ 5. Пиджак Kolosova, 18000 грн; майка Jul, 589 грн; джинсы Mon Cheri, 2250 грн; лоферы Estro, 3470 грн; сумка Verbena, 4700 грн; кулон Gunia, 4600 грн.

Праздничный образ в стиле кэжуал

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво накрасить ногти на праздник. Смотрите подборку дизайнов маникюра на Новый год 2024 в следующей статье и вдохновляйтесь миром волшебства и ярких красок!