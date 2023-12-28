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Ювелирные тенденции 2024 года: модные украшения

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Ювелирные тренды 2024
Ювелирные тренды 2024. Фото pinterest.com

Какие ювелирные украшения будут в тренде в следующем году

Украшения – бесспорно одна из самых главных деталей любого образа. Важно, чтобы они были уместны и лаконичны. Какие цвета будут модными в 2024 году, мы уже рассказывали раньше. Теперь поговорим о трендовых украшениях в следующем году.

Ювелирные украшения способны сделать любой аутфит более стильным и особенным. Об этом пишет Город.

Модные украшения 2024

Цветочные элементы

В 2024 году ювелиры вдохновятся природой. Поэтому станут модными цветы на кольцах, серьгах, браслетах. Если вы любите нежность – этот тренд однозначно для вас.

Серьги в форме цветов
Цветочные серьги

Минимализм

Следующий сезон станет настоящей находкой для поклонников минимализма. Будут модны дизайны с современными силуэтами. Подвески, браслеты-цепочки, серьги-гвоздики в обновленном виде станут новой модной тенденцией.

Минималистическое кольцо
Минималистическое кольцо

Браслет

Этот тренд уже популярен несколько лет. Особенно такие варианты украшения, предусматривающие коллекционирование разных подвесок, цепляющихся на браслет. такие украшения хорошо сочетаются с другими украшениями и аксессуарами.

Браслет с подвесками
Браслет с подвесками

Висячие серьги

Уже многие сезоны подряд висят серьги на пике популярности. Особенно кольца. В следующем сезоне тоже есть место для них. Различные дизайны таких серьг очень элегантны и подходят для разных образов: как повседневных, так и праздничных.

Висячие серьги
Висячие серьги

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах зимы 2024 года. Андре Тан поделился модными тенденциями.

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#Мода #Ювелирные изделия #Тренды