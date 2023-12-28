Ювелирные тенденции 2024 года: модные украшения

Какие ювелирные украшения будут в тренде в следующем году

Украшения – бесспорно одна из самых главных деталей любого образа. Важно, чтобы они были уместны и лаконичны. Какие цвета будут модными в 2024 году, мы уже рассказывали раньше. Теперь поговорим о трендовых украшениях в следующем году.

Ювелирные украшения способны сделать любой аутфит более стильным и особенным. Об этом пишет Город.

Модные украшения 2024

Цветочные элементы

В 2024 году ювелиры вдохновятся природой. Поэтому станут модными цветы на кольцах, серьгах, браслетах. Если вы любите нежность – этот тренд однозначно для вас.

Цветочные серьги

Минимализм

Следующий сезон станет настоящей находкой для поклонников минимализма. Будут модны дизайны с современными силуэтами. Подвески, браслеты-цепочки, серьги-гвоздики в обновленном виде станут новой модной тенденцией.

Минималистическое кольцо

Браслет

Этот тренд уже популярен несколько лет. Особенно такие варианты украшения, предусматривающие коллекционирование разных подвесок, цепляющихся на браслет. такие украшения хорошо сочетаются с другими украшениями и аксессуарами.

Браслет с подвесками

Висячие серьги

Уже многие сезоны подряд висят серьги на пике популярности. Особенно кольца. В следующем сезоне тоже есть место для них. Различные дизайны таких серьг очень элегантны и подходят для разных образов: как повседневных, так и праздничных.

Висячие серьги

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах зимы 2024 года. Андре Тан поделился модными тенденциями.