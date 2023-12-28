Ювелирные тенденции 2024 года: модные украшения
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Какие ювелирные украшения будут в тренде в следующем году
Украшения – бесспорно одна из самых главных деталей любого образа. Важно, чтобы они были уместны и лаконичны. Какие цвета будут модными в 2024 году, мы уже рассказывали раньше. Теперь поговорим о трендовых украшениях в следующем году.
Ювелирные украшения способны сделать любой аутфит более стильным и особенным. Об этом пишет Город.
Модные украшения 2024
Цветочные элементы
В 2024 году ювелиры вдохновятся природой. Поэтому станут модными цветы на кольцах, серьгах, браслетах. Если вы любите нежность – этот тренд однозначно для вас.
Минимализм
Следующий сезон станет настоящей находкой для поклонников минимализма. Будут модны дизайны с современными силуэтами. Подвески, браслеты-цепочки, серьги-гвоздики в обновленном виде станут новой модной тенденцией.
Браслет
Этот тренд уже популярен несколько лет. Особенно такие варианты украшения, предусматривающие коллекционирование разных подвесок, цепляющихся на браслет. такие украшения хорошо сочетаются с другими украшениями и аксессуарами.
Висячие серьги
Уже многие сезоны подряд висят серьги на пике популярности. Особенно кольца. В следующем сезоне тоже есть место для них. Различные дизайны таких серьг очень элегантны и подходят для разных образов: как повседневных, так и праздничных.
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