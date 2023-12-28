Маникюр на зиму: как элегантно украсить длинные ногти и быть в тренде (фото)
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Яркие идеи маникюра на зиму
Некоторые девушки как раз на зиму отпускают длину ногтей, так как в летний период длинные ногти могут доставлять дискомфорт. Для модниц с длинными ногтями есть несколько трендов, которые будут в маникюре зимой 2024 года. Мы уже рассказывали об идеях маникюра на Новый год, а сегодня делимся трендами маникюра на зиму 2024.
Как пишет "Телеграф", этой зимой на пике трендов будут миндальные формы ногтей, однако и аккуратный квадрат не теряет своей актуальности. Что касается оттенков и дизайнов, то здесь есть где разгуляться.
Красный маникюр
Красный — это неизменная классика для модниц по всему миру. Такой маникюр прекрасно смотрится, как на коротких, так и на длинных ногтях. Можно также поиграть с блестками и световыми эффектами на ногтях.
Нюд с золотом
Нюдовый маникюр сделает любой ваш образ элегантным и стильным. Дополнить такой маникюр можно золотистыми элементами, чтобы быть максимально в тренде.
Все оттенки голубого
Зимой голубые оттенки в маникюре выходят на пик популярности. Здесь есть место для экспериментов — и с глубиной оттенков, и с декоративными элементами, и с блестками.
Геометрический дизайн
Яркие геометрические линии, рисунки и принты не теряют свою актуальность в этом сезоне. Такой маникюр подойдет для смелых модниц, которые не бояться быть в центре внимания и выделяться.
Ранее "Телеграф" рассказывал о маникюре в стиле "вырви глаз". Эти дерзкие идеи дизайнов ногтей для самых смелых модниц.