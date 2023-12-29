Красные акценты – новый тренд: что модно зимой 2023-2024

Что носить этой зимой

Все чаще можно заметить, что современные модницы не боятся выделяться из толпы и выглядеть ярко. Теперь смело можно добавлять красные акценты к чудесным образам. И это однозначно радует экстравагантных модников. А раньше мы рассказывали, какие цвета будут модными в 2024 году.

Если вы до сих пор думаете, что зима не сезон для стильных нарядов, вы ошибаетесь. Мы вместе с Liga рассказываем, как зимой одеваться модно и не пренебрегать теплом.

Что в тренде зимой 2023-2024

Винтажные шубы и "дутые" пуховики

Самое главное подбирать шубу или пуховик "под себя". Отталкивайтесь от собственных предпочтений. Шубы в большинстве носят женщины, мужчины не очень любят мех для каждого дня. Относительно пуховиков сейчас модны большие объемы. Что касается цвета, то в тренде сейчас красный и шоколадный.

Трендовый красный пуховик

Длинные шарфы и чепчики с блестками

Головные уборы стали главным элементом базового гардероба. Выбирайте капоры, кепи или платки. Особенно актуальны сейчас – чепчики с паетками. Что касается шарфов, то красный цвет сейчас в тренде. Следует выбирать длинные варианты, завязывающиеся поверх куртки.

Трендовый красный шарф

Перчатки

Перчатки тоже стали базовым элементом гардероба, хоть и раньше их игнорировали. В тренде сейчас – длинные перчатки акцентных цветов.

Длинные трендовые перчатки

Яркие колготки и кружевные чулки

Зимой стал актуальным неожиданный тренд на колготы красного или синего цвета. Также модными стали гетры длиннее сапог или носки.

Трендовые красные колготки

Ранее "Телеграф" рассказывал о модных трендах этой зимы. Андре Тан поделился, что актуально в этом году.