Год Дракона: маникюр с символом 2024 года, который вам точно захочется повторить (фото)

Самые требовательные дамы найдут "свой" счастливый дизайн

Новогодний сезон — это период волшебства, радости и возможности преобразить себя, в том числе с помощью оригинального дизайна ногтей. Один из наиболее впечатляющих и символичных вариантов новогоднего маникюра — это украшение с изображением дракона — зодиакального символа 2024 года.

Дизайн ногтей с изображением драконов на Новый год становится чудесным способом внести немного волшебства и символики в ваш образ в праздничный вечер. Этот стиль не только привлекателен, но и придает вам уверенности и чувства удачливости, ведь дракон в китайской культуре является символом силы и удачи.

Существует разнообразие методов для воплощения изображения драконов в дизайне ногтей. Например, можно применить миниатюрные наклейки или создать рисунок дракона вручную, используя акриловые краски или гель-лак. Дополнительно можно внести блеск и объем, воспользовавшись стразами или 3D-акцентами, чтобы придать дизайну ногтей еще больше глубины и динамики.

Выбор цветовой гаммы для дизайна ногтей с мотивами драконов может быть многообразным. Однако чаще всего применяются насыщенные оттенки, такие как красный, золотой, черный и зеленый, чтобы придать маникюру впечатляющий и изысканный вид.

Ранее мы писали о трендах новогоднего маникюра. В моде сейчас разные виды "французского" покрытия и вся палитра красного цвета.