Укр

Мужская мода 2024: пять теплых формул, которые стоит воплотить этой зимой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зимой выглядеть стильно стоит не только женщинам Новость обновлена 30 декабря 2023, 07:53
Зимой выглядеть стильно стоит не только женщинам. Фото Freepik

Рассказываем, как создать теплый, но стильный образ мужчинам зимой

Вопрос "Как одеваться тепло, но стильно зимой?" беспокоит не только женщин. Для мужчин создание зимних образов тоже челлендж. В основном мужчины предпочитают тепло и комфорт, поэтому создание стильных образов на зиму иногда кажется невыполнимой миссией.

Однако эксперты блога о моде и стиле PUMP подготовили несколько стильных и комфортных формул мужских аутфитов, которые с лёгкостью можно адаптировать в гардероб. Среди сочетаний можно выбрать комплекты как на более холодные, так и на более теплые дни, с кэжуальной или официальной ноткой.

Что и как одевать мужчинам зимой 2024 года

  1. Пальто + футболка + джемпер + брюки + лоферы
  2. Пальто + свитер + брюки + кроссовки
  3. Куртка + рубашка + свитер + брюки + сапоги
  4. Пальто + джемпер + свитер на плече + джинсы + лоферы
  5. Куртка + джемпер + вельветовые брюки + лоферы
мужчина в куртке
мужчина в кофте
мужчина в пальто
человек в плаще
мужчина в пальто
человек в черном пальто
человек в бежевом плаще
мужчина в пальто
мужчина в черной куртке
человек в шапке и сером пальто

Кстати, эти формулы образов с легкостью можно адаптировать и в дамский гардероб. Ранее "Телеграф" рассказывал о 9 зимних формулах для женщин, которые будут актуальны в этом зимнем сезоне и подойдут каждой.

Теги:
#Мужчины #Мода #Тренды #Формулы