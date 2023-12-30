Мужская мода 2024: пять теплых формул, которые стоит воплотить этой зимой (фото)
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Рассказываем, как создать теплый, но стильный образ мужчинам зимой
Вопрос "Как одеваться тепло, но стильно зимой?" беспокоит не только женщин. Для мужчин создание зимних образов тоже челлендж. В основном мужчины предпочитают тепло и комфорт, поэтому создание стильных образов на зиму иногда кажется невыполнимой миссией.
Однако эксперты блога о моде и стиле PUMP подготовили несколько стильных и комфортных формул мужских аутфитов, которые с лёгкостью можно адаптировать в гардероб. Среди сочетаний можно выбрать комплекты как на более холодные, так и на более теплые дни, с кэжуальной или официальной ноткой.
Что и как одевать мужчинам зимой 2024 года
- Пальто + футболка + джемпер + брюки + лоферы
- Пальто + свитер + брюки + кроссовки
- Куртка + рубашка + свитер + брюки + сапоги
- Пальто + джемпер + свитер на плече + джинсы + лоферы
- Куртка + джемпер + вельветовые брюки + лоферы
Кстати, эти формулы образов с легкостью можно адаптировать и в дамский гардероб. Ранее "Телеграф" рассказывал о 9 зимних формулах для женщин, которые будут актуальны в этом зимнем сезоне и подойдут каждой.