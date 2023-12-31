Что надеть в новогоднюю ночь, если надоели платья: яркие и стильные идеи образов (фото)

Не обязательно встречать Новый год в платье

Уже сегодня будем встречать Новый 2024 год. Если еще не придумали, что надеть в новогоднюю ночь, еще есть время подумать об этом. Мы уже рассказывали, в каких цветах встречать год Дракона 2024, а сегодня делимся идеями образов, но без платьев.

Как пишет "Телеграф", не все девушки любят носить платья, и даже в новогоднюю ночь не все хотят надевать этот предмет гардероба. Выход есть — делимся идеями, как выглядеть стильно и комфортно без платьев.

Юбка вместо платья

Для нарядного образа в новогоднюю ночь альтернативой платья может стать юбка. Выбирайте юбки средней длины, и дополняйте их яркими блестящими блузами. Подойдет также обратный вариант, где юбка с пайетками, а верх более сдержанный.

Фото: Pinterest

Брючный костюм/наряд с брюками

Женственности и элегантности образам добавят классические черные брюки, которые можно сочетать с более ярким верхом. Стильно будут выглядеть также белые классические брюки с яркой блузой и пиджаком.

Фото: Pinterest

Образы с джинсами

Даже любимые и удобные джинсы можно стильно вплести в новогодний образ. Джинсы будут прекрасно смотреться, как с пестрой блузой, так и с забавным свитером с оленями.

Фото: Pinterest

Пижамный стиль

Если встречаете Новый год дома, красивая пижама — идеальный наряд. Красивая шелковая пижама с перьями будет выглядеть не менее нарядной, чем роскошное платье, а еще вам будет в ней комфортно.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в новогоднюю ночь стать королевой стиля. Пять блестящих праздничных образов.