Стильный, шикарный, в тренде: топ-10 идей маникюра на зиму, которые добавят градус стиля в ваш образ (фото)

Собрали идеи нейл-арта в оттенках, которые любит Зеленый Деревянный Дракон и трендовых цветах

Зима 2024 приносит с собой новые тенденции в мире маникюра, играя со стилями и цветовыми решениями. Этот сезон отличается изысканными, нежными и элегантными идеями нейл-арта. Представленные ниже дизайны являются вершиной последних тенденций зимнего маникюра, вдохновленных модными трендами.

Модный маникюр на зиму 2024

Изысканный дизайн с блестками и узорами. Игру света и тени дополняют тонкие узоры, которые придают неповторимость вашим ногтям.

Стильный маникюр для утонченных леди

Нежный дизайн в нюдовых тонах. Этот дизайн сочетает минимализм и утонченность. Нюдовые оттенки подчеркивают естественную красоту ногтей, придавая образу женственность и изысканность.

Такой дизайн мастера называют "тихая роскошь"

Классический серый. Это универсальный выбор, который отражает элегантность и сдержанность. Этот дизайн — воплощение простоты и стиля.

Серый - один из трендовых цветов этого сезона

Стильные золотые акценты. Эффектные золотые вкрапления добавляют роскошь и элегантность. Они придают праздничную нотку даже самому простому маникюру.

Роскошный дизайн подчеркнет ваш образ

Шикарный серебристый дизайн. Серебряные оттенки на ногтях — это источник блеска и роскоши. Этот дизайн представляет собой совершенный баланс между яркостью и изысканностью.

Шикарный маникюр привлечет все взгляды

Квадратный френч. Классический французский маникюр получает новое воплощение в форме квадратных ногтей. Этот дизайн сочетает в себе стиль и строгость, утонченность и элегантность.

Классика, не подверженная времени

Идеальный стиль. Этот дизайн в цветах Деревянного Дракона отражает совершенство в каждой детали. Он идеально дополняет образ, подчеркивая изящество и аккуратность.

Сдержанный и элегантный дизайн дополнит ваш образ

Модный дизайн в цветах Зеленого Дракона. Яркие и вдохновляющие оттенки в цветах символа 2024 года придадут неповторимый акцент вашему образу, создавая энергичное и стильное впечатление.

Символ года любит зеленый, коричевый и золотой цвет

Роскошный трендовый цвет. Этот дизайн придает изысканность и эксклюзивность каждому вашему ногтю.

В этом сезоне модный красный цвет от алого до винно-бордового

Сияющая магия. Эта идея сочетает нежные оттенки с блеском и придает утонченный и стильный вид вашему маникюру.

Волшебство на ваших ногтях притянет все взгляды

Ранее "Телеграф" опубликовал фото идей маникюра с Драконом на 2024 год. Смотрите подборку в следующей статье и найдите свой вдохновляющий дизайн!