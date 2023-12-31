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Стильный, шикарный, в тренде: топ-10 идей маникюра на зиму, которые добавят градус стиля в ваш образ (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Дизайн ногтей зима 2024 - фото, новинки смотрите в подборке Новость обновлена 31 декабря 2023, 16:03
Дизайн ногтей зима 2024 - фото, новинки смотрите в подборке. Фото Freepik

Собрали идеи нейл-арта в оттенках, которые любит Зеленый Деревянный Дракон и трендовых цветах

Зима 2024 приносит с собой новые тенденции в мире маникюра, играя со стилями и цветовыми решениями. Этот сезон отличается изысканными, нежными и элегантными идеями нейл-арта. Представленные ниже дизайны являются вершиной последних тенденций зимнего маникюра, вдохновленных модными трендами.

Модный маникюр на зиму 2024

  • Изысканный дизайн с блестками и узорами. Игру света и тени дополняют тонкие узоры, которые придают неповторимость вашим ногтям.
Маникюр на длинные ногти
Стильный маникюр для утонченных леди
  • Нежный дизайн в нюдовых тонах. Этот дизайн сочетает минимализм и утонченность. Нюдовые оттенки подчеркивают естественную красоту ногтей, придавая образу женственность и изысканность.
маникюр на квадратные ногти
Такой дизайн мастера называют "тихая роскошь"
  • Классический серый. Это универсальный выбор, который отражает элегантность и сдержанность. Этот дизайн — воплощение простоты и стиля.
маникюр на очень короткие ногти зима 2024
Серый - один из трендовых цветов этого сезона
  • Стильные золотые акценты. Эффектные золотые вкрапления добавляют роскошь и элегантность. Они придают праздничную нотку даже самому простому маникюру.
маникюр на овальные ногти зима 2024
Роскошный дизайн подчеркнет ваш образ
  • Шикарный серебристый дизайн. Серебряные оттенки на ногтях — это источник блеска и роскоши. Этот дизайн представляет собой совершенный баланс между яркостью и изысканностью.
модный дизайн маникюра на очень длиныые ногти зима 2024
Шикарный маникюр привлечет все взгляды
  • Квадратный френч. Классический французский маникюр получает новое воплощение в форме квадратных ногтей. Этот дизайн сочетает в себе стиль и строгость, утонченность и элегантность.
Французский маникюр на квадратные ногти
Классика, не подверженная времени
  • Идеальный стиль. Этот дизайн в цветах Деревянного Дракона отражает совершенство в каждой детали. Он идеально дополняет образ, подчеркивая изящество и аккуратность.
коричневый маникюр на квадратные ногти
Сдержанный и элегантный дизайн дополнит ваш образ
  • Модный дизайн в цветах Зеленого Дракона. Яркие и вдохновляющие оттенки в цветах символа 2024 года придадут неповторимый акцент вашему образу, создавая энергичное и стильное впечатление.
модный дизайн на овальные ногти зима 2024
Символ года любит зеленый, коричевый и золотой цвет
  • Роскошный трендовый цвет. Этот дизайн придает изысканность и эксклюзивность каждому вашему ногтю.
маникюр на короткие квдратные ногти
В этом сезоне модный красный цвет от алого до винно-бордового
  • Сияющая магия. Эта идея сочетает нежные оттенки с блеском и придает утонченный и стильный вид вашему маникюру.
красивый маникюр на длинные ногти
Волшебство на ваших ногтях притянет все взгляды

Ранее "Телеграф" опубликовал фото идей маникюра с Драконом на 2024 год. Смотрите подборку в следующей статье и найдите свой вдохновляющий дизайн!

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#Мода #Маникюр #Тренды