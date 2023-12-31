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Пучок или голливудская волна? Какая прическа идеально подходит для встречи Нового года 2024 (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Какую прическу сделать на Новый год
Какую прическу сделать на Новый год. Фото pinterest.com

Варианты засечек для празднования Нового года 2024

Когда наряд уже выбран и маникюр сделан — остается определиться с прической. Это всегда трудная задача для каждой девушки, ведь нужно подобрать прическу и под форму лица, и под глаза, и под образ.

Сейчас в прическах актуальны естественность и непринужденность. Поэтому и на Новый год следует выбирать несложные и спокойные варианты. Об этом рассказали на ТСН.

Как подобрать прическу

При выборе прически обратите внимание на длину волос, форму лица и фасон платья. Если ваш новогодний наряд с открытыми плечами или обнаженной спиной, лучше распустить волосы. Если же платье закрыто и длинно, сделайте пучок.

Варианты причесок

Голливудская волна

Эта прическа сделает любой образ элегантным и роскошным. Не стоит делать слишком большие локоны у лица – это сделает зрительно вас круглее и будет мешать.

Голливудская волна
Голливудская волна

Пучок

Здесь важен ваш выбор. Можно сделать низкий, высокий, гладкий или объемный. Главное — внебрежный.

Пучок
Легкая прическа для Нового года

Ретро прически

Вкладки в стиле ретро сейчас очень актуальны. Такая прическа идеально подойдет к романтическому образу и придаст вам элегантности. Также следует нарисовать красные губы под такой ретро-образ.

Ретро прическа
Хороший вариант прически для празднования Нового года

Эффект мокрых волос

Эта прическа для тех, кто любит привлекать к себе внимание. Она подходит для коротких волос. Также к такому образу подойдет красная помада. Она придаст акцент.

Прическа с эффектом мокорых волос
Прическа с эффектом мокорых волос

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр сделать на Новый год. Мы поделились трендовыми идеями.

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