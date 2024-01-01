Модные тренды января 2024: какую одежду носить в этом месяце
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В моде — уютная одежда, в частности свитера и кардиганы крупной вязки
В январе 2024 года сохраняются модные направления, актуальные в 2023 году. Одежда продолжает придерживаться принципов комфорта, натуральности и практичности. Однако стоит помнить, что выбор стиля в одежде — это вопрос личного вкуса. Главное, чтобы ваш выбор приносил вам удовольствие, а одежда поднимала уверенность и была вам комфортной.
Есть 4 основных тренда, которые будут актуальны в первом месяце нового года, пишет kliker. Это:
- Оверсайз остается весьма популярным трендом, предпочтение отдается свободным и объемным силуэтам.
- Практичность также находит свое отражение в моде, где ценится удобная и функциональная одежда, подходящая для повседневной жизни.
- Экологичность приобретает значимость, предпочтение отдается одежде из натуральных и экологически чистых материалов.
- Что касается цветовой палитры, в тренде яркие и насыщенные оттенки.
Что в моде в январе 2024
Платья свободного кроя из натуральных тканей
Куртки-бомберы и куртки-авиаторы
Джинсы с высокой посадкой
Свитера и кардиганы крупной вязки
Обувь на плоской подошве
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