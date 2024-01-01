Зимний френч, мрамор и не только: 4 тренда маникюра сделают ваши руки самыми красивыми (фото)

Он идеален не только для праздников

Новые тенденции в мире маникюра продолжают выделяться минималистическим стилем. Мастера нейл-арта заявляют, что этой зимой актуальны светлые и темные оттенки, однако важно, чтобы дизайн был умеренным.

В 2024 году в этом сезоне на пике популярности простота и роскошное совершенство, пишет tsn. Рассказываем, какой маникюр в трендах этой зимой.

1. Зимний френч

Сюда входит классический французский маникюр с традиционной базой и обрамлением в любом насыщенном цвете. Как альтернатива, можно выбрать французский маникюр черного оттенка с кристаллами, втиркой или френч-омбре с блестящей пылью.

2. Маникюр в стиле минимализма

Сдержанный декор сегодня на пике популярности и такой маникюр будет уместен как на повседневные дни, так и на праздничные мероприятия. Простые геометрические узоры или небольшое количество блесток станут изысканным дополнением.

3. Маникюр "свитер"

Маникюр, вдохновленный вязанием, отлично сочетается как в моно-исполнении, так и в сочетании с французским стилем. Сюда также входит популярный тренд — маникюр в стиле битого стекла.

4. Мраморный маникюр

Этот дизайн находится на вершине моды уже не первый сезон и сохранит свою актуальность еще долгое время. Он прекрасно подойдет для новогодних вечеринок, отпуска и повседневной носки благодаря своей умеренности и ярким оттенкам.

Ранее мы писали про антитренды праздничного маникюра. Некоторые дизайны давно ушли в прошлое и выглядят сейчас очень нелепо.