Черный маникюр для загадочных леди: как разнообразить темные дизайны ногтей (фото)

Интересные идеи зимнего маникюра в темных тонах

Темный или черный маникюр — выбор загадочных модниц. Даже зимой можно носить темные оттенки на ногтях и оставаться в тренде. Мы уже рассказывали, как элегантно украсить длинные ногти, а сегодня делимся, как разнообразить маникюр, если вы любите темные оттенки.

Профессиональный нейл-мастер может даже из темного или черного маникюра сделать что-то яркое и праздничное. Есть огромное множество разных техник и элементов декора, которыми можно воспользоваться, чтобы украсить темные ногти.

Так, например, прекрасным вариантом могут быть стразы или пайетки, которыми можно декорировать несколько или все ногти на руках, в зависимости от ваших предпочтений.

Также можно использовать разные втирки, эффект "кошачий глаз" или же топовое покрытие с блестками или мерцающими эффектами.

Еще один из способов разнообразить темный маникюр, может стать чередование оттенков — когда большинство ногтей, например, черные, а один или два выполнены в более ярком оттенке. Также можно использовать разные тематические принты или рисунки.

Идеи, как разнообразить темный маникюр

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о маникюре в стиле "вырви глаз". Дерзкие идеи и фото дизайнов ногтей для смелых модниц.