Клеш, рваные или широкие? Какие джинсы в моде в 2024 году

Самые модные фасоны джинсов этого года

Джинсы – тот элемент гардероба, который есть, пожалуй, у каждого. Эти брюки можно носить как на каждый день, так и в деловом стиле. Главное – уметь их комбинировать с другими вещами. Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на обувь в 2024 году. Теперь поговорим о моде на штаны.

Любой образ можно дополнить джинсами и он будет выглядеть великолепно. Какие же джинсы будут модными в 2024 году, рассказали на Апостроф.

Модные джинсы 2024

Широкие и длинные джинсы

Широкие джинсы актуальны уже несколько сезонов подряд. Такие брюки хорошо сочетаются с майками, водолазками, лонгсливами. Наверх можно надеть куртку или дубленку.

Широкие и длинные джинсы

Белые джинсы

На первый взгляд кажется, что белые джинсы только для весны и лета, однако их можно носить и зимой. Хорошо сочетаются белые штаны с денимом и черные свитера. Прекрасно к ним подойдет кожаная куртка. Дополнить этот образ можно уггами.

Белые джинсы

Джинсы с широкими подворотнями

Такой вариант можно носить как с кроссовками, так с лоферами и ботильонами на каблуке. Эти джинсы можно сделать самостоятельно, подвернув концы или же приобрести готовые.

Джинсы с широкими подворотнями

Джинсы Клеш

Мода на такие джинсы пришла к нам из 2000-х. Этот фасон выглядит просто, но одновременно интересно. Их можно совмещать с гольфами, свитерами и кардиганами.

Джинсы клеш

Рваные джинсы

Рваные джинсы останутся актуальными и в 2024 году. Они выглядят стильно и современно. Хорошо рваные джинсы совмещаются с короткими свитерами.

Рваные джинсы

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