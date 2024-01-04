Сумки через плечо, кепки и не только: самые трендовые аксессуары на 2024 год

Названы 5 самых модных аксессуаров 2024 года

Новый 2024 год только начался, а стилисты и дизайнеры уже начали составлять списки самых трендовых вещей и оттенков на этот год. Так, среди фаворитов модные аксессуары, которые способны дополнить любой образ. Мы уже рассказывали о самых трендовых сумках 2024 года, а сегодня делимся, какие аксессуары будут на пике трендов.

Как пишет "Телеграф" со ссылкой на tsn.ua, среди самых актуальных аксессуаров в 2024 года — сумки через плечо, кепки, цветочные элементы, ремни и пряжки, очки в большой оправе. Предлагаем узнать о них подробнее.

Кепки

Настоящим трендом среди аксессуаров станут кепки, так что обратите внимание на этот головной убор в новом сезоне. Лучше всего выбирать кепки из натуральных материалов в необычным дизайном или принтами.

Фото: Pinterest

Цветочные аксессуары

Крупные цветочные элементы станут "писком моды" в 2024 году. Модницы могут смело делать крупные цветочные аксессуары главным акцентом образа. А это могут быть цветы в волосах, в виде чокеров, украшений, брошей и прочее.

Фото: Pinterest

Яркие ремни с пряжками

Мода циклична и в тренды снова возвращаются большие пряжки из нулевых. Такие ремни с большими пряжками станут прекрасным дополнением деловых и вечерних образов. Лучше остановиться на базовых оттенках — черном, белом, коричневом.

Фото: Pinterest

Сумка через плечо

Этот аксессуар присутствует в гардеробе практически всегда, но в 2024 году на первый план трендов выйдут удобные сумочки через плечо самых экстравагантных форм и оттенков.

Фото: Pinterest

Очки в большой оправе

Солнцезащитные очки в больших оправах с принтами и смелым дизайном станут главной фишкой модниц в 2024 году. Они могут стать главным акцентом любого образа — от делового стиля до street style.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие джинсы в моде в 2024 году. Клеш, рваные или широкие? Главное – уметь их комбинировать с другими вещами.