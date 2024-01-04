Элегантность не только в простоте: как разнообразить нюдовый маникюр блестками и дизайнами (фото)

Интересные идеи нюдового маникюра

Не все модницы любят пестрый и яркий маникюр, есть те, кому нравятся светлые и нюдовые оттенки. Однако, можно разнообразить даже бежевый и сдержанный маникюр, прибавив ему немного лоска и блеска. Мы уже рассказывали, как разнообразить темные дизайны ногтей, а сегодня делимся, как украсить нюдовые ногти.

Одним из способов разнообразить бежевое покрытие могут стать блестки в разном их проявлении. Попросите нейл-мастера сделать вам перламутровую втирку или омбре из блесток. Так маникюр останется элегантным и светлым, однако будет иметь особую изюминку.

Также на светлых ногтях можно использовать эффект "кошачий" глаз". Выбирайте прозрачные оттенки с легким мерцанием, тогда они не будут бросаться в глаза, но подчеркнут сияние маникюра.

Разбавить нюдовый маникюр можно также минималистичными рисунками на ногтях, использованием специальной фольги или наклеек.

Обо всем этом стоит спросить у своего нейл-мастера. Или же просто показать ему картинку того, что вы хотите увидеть на ногтях — профессиональный мастер точно знает, как реализовать идеи с блестками и рисунками.

Идеи дизайна ногтей с нюдовым покрытием

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как элегантно украсить длинные ногти и быть в тренде. Идеи маникюра для длинных ногтей.