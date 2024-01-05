Цены как за почку: Dior выпустил эксклюзивную коллекцию одежды (фото)

Ким Джонсон — независимый дизайнер, имеющий талант угадывать тренды и создавать оригинальные вещи

Недавно создатели Vogue порадовали гурманов эксклюзивными вкусностями в элегантных коробках, а Dior не отстал и представил оригинальную капсульную коллекцию Dior & Otani Workshop для настоящих стиляг. Ее создал главный дизайнер мужской одежды Ким Джонсон вместе с современным японским художником Отани.

Коллекция яркой одежды – сугубо для мужчин. На сайте DIOR говорится, что изделия мужской коллекции наполнены жизнерадостной энергией, они украшены изображением символа 2024 года – маленьким зеленым монстром, которого придумал знаменитый скульптор.

Элементы одежды украшены небольшим изображением дракона

Чтобы получить эту "жизнерадостную энергию" в веселых цветах, стоит не жалеть денег, ведь стиль от Джонсона — это дорого.

Маленький дракон - это вдохновение

Так что если вы хотите выглядеть эксклюзивно, то цены именно для вас: бомпер стоит 3200 долларов, футболка 1100, кеды 1350, а кепку можно приобрести за 850.

Стоит добавить, что создатель этой одежды, Ким Джонсон – независимый дизайнер, имеющий талант предугадывать тренды. В свое время он вывел Louis Vuitton на новый уровень.

Ким в окружении моделей

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