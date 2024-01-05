Цены как за почку: Dior выпустил эксклюзивную коллекцию одежды (фото)
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Ким Джонсон — независимый дизайнер, имеющий талант угадывать тренды и создавать оригинальные вещи
Недавно создатели Vogue порадовали гурманов эксклюзивными вкусностями в элегантных коробках, а Dior не отстал и представил оригинальную капсульную коллекцию Dior & Otani Workshop для настоящих стиляг. Ее создал главный дизайнер мужской одежды Ким Джонсон вместе с современным японским художником Отани.
Коллекция яркой одежды – сугубо для мужчин. На сайте DIOR говорится, что изделия мужской коллекции наполнены жизнерадостной энергией, они украшены изображением символа 2024 года – маленьким зеленым монстром, которого придумал знаменитый скульптор.
Чтобы получить эту "жизнерадостную энергию" в веселых цветах, стоит не жалеть денег, ведь стиль от Джонсона — это дорого.
Так что если вы хотите выглядеть эксклюзивно, то цены именно для вас: бомпер стоит 3200 долларов, футболка 1100, кеды 1350, а кепку можно приобрести за 850.
Стоит добавить, что создатель этой одежды, Ким Джонсон – независимый дизайнер, имеющий талант предугадывать тренды. В свое время он вывел Louis Vuitton на новый уровень.
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