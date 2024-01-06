Вязаные, дорожные и минималистичные: какие сумки самые актуальные в 2024 году
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Названы самые трендовые сумки в 2024 году
Сумка – очень важный элемент образа. Этот замечательный аксессуар может сделать аутфит более интересным и идеально дополнить его. Раньше мы рассказывали, что модно этой зимой. Теперь поговорим о трендовых сумках 2024 года.
Стилистка Елена Шевченко поделилась в своем Instagram трендовыми сумочками. Об этом пишет РБК.
Трендовые сумки 2024
Универсальные. Это сумка без фурнитуры или с минимальным ее количеством. Такие аксессуары подходят ко всему и в тренде этого года.
Клатч. Это не яркие глянцевые варианты из 2000-х, а простые и лаконичные модели. Они идеально дополняют необычные аутфиты.
Вязаные. Даже простые базовые образы эта сумка сможет хорошо дополнить. Такой аксессуар позволит вам привлечь к себе внимание.
Мягкие сумки. Они помогут создать расслабленный образ. Однако следует быть осторожными, потому что такой аксессуар придает лишний объем.
Очень большие сумки. Этот тренд удивил многих. Однако именно этот аксессуар на пике популярности в 2024 году.
Сумки с металлическими заклепками. Такая сумка не подойдет. Она подойдет к базовым платьям и костюмам.
Crossbody. Такие сумки остаются в тренде. Однако в этом случае нужно уметь правильно выбирать. Длина цепочки должна быть не короткой, а такой, чтобы хватало в ваш рост. Сумка не должна вас "давить".
Сумки с ремнями. Это довольно увлекательный тренд. Такие сумки не останутся без внимания у многих модниц. Их можно носить и с платьем, и хорошо дополнить повседневный образ с джинсами.
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