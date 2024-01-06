Вязаные, дорожные и минималистичные: какие сумки самые актуальные в 2024 году

Названы самые трендовые сумки в 2024 году

Сумка – очень важный элемент образа. Этот замечательный аксессуар может сделать аутфит более интересным и идеально дополнить его. Раньше мы рассказывали, что модно этой зимой. Теперь поговорим о трендовых сумках 2024 года.

Стилистка Елена Шевченко поделилась в своем Instagram трендовыми сумочками. Об этом пишет РБК.

Трендовые сумки 2024

Универсальные. Это сумка без фурнитуры или с минимальным ее количеством. Такие аксессуары подходят ко всему и в тренде этого года.

Минималистичные аксессуары сейчас очень актуальны

Клатч. Это не яркие глянцевые варианты из 2000-х, а простые и лаконичные модели. Они идеально дополняют необычные аутфиты.

Клатчи возвращаются в моду

Вязаные. Даже простые базовые образы эта сумка сможет хорошо дополнить. Такой аксессуар позволит вам привлечь к себе внимание.

Аксессуар для тех, кто любит внимание

Мягкие сумки. Они помогут создать расслабленный образ. Однако следует быть осторожными, потому что такой аксессуар придает лишний объем.

Такие сумки дополняют простые и элегантные образы

Очень большие сумки. Этот тренд удивил многих. Однако именно этот аксессуар на пике популярности в 2024 году.

Большие сумки – это практично и удобно

Сумки с металлическими заклепками. Такая сумка не подойдет. Она подойдет к базовым платьям и костюмам.

Аксессуар для смелых модниц

Crossbody. Такие сумки остаются в тренде. Однако в этом случае нужно уметь правильно выбирать. Длина цепочки должна быть не короткой, а такой, чтобы хватало в ваш рост. Сумка не должна вас "давить".

Такие сумки точно не останется без внимания в 2024 году.

Сумки с ремнями. Это довольно увлекательный тренд. Такие сумки не останутся без внимания у многих модниц. Их можно носить и с платьем, и хорошо дополнить повседневный образ с джинсами.

Простой и лаконичный тренд 2024

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