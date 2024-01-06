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Вязаные, дорожные и минималистичные: какие сумки самые актуальные в 2024 году

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Какие сумки на пике популярности в 2024 году
Какие сумки на пике популярности в 2024 году. Фото pinterest.com

Названы самые трендовые сумки в 2024 году

Сумка – очень важный элемент образа. Этот замечательный аксессуар может сделать аутфит более интересным и идеально дополнить его. Раньше мы рассказывали, что модно этой зимой. Теперь поговорим о трендовых сумках 2024 года.

Стилистка Елена Шевченко поделилась в своем Instagram трендовыми сумочками. Об этом пишет РБК.

Трендовые сумки 2024

Универсальные. Это сумка без фурнитуры или с минимальным ее количеством. Такие аксессуары подходят ко всему и в тренде этого года.

Минималистичные сумки
Минималистичные аксессуары сейчас очень актуальны

Клатч. Это не яркие глянцевые варианты из 2000-х, а простые и лаконичные модели. Они идеально дополняют необычные аутфиты.

Клатчи
Клатчи возвращаются в моду

Вязаные. Даже простые базовые образы эта сумка сможет хорошо дополнить. Такой аксессуар позволит вам привлечь к себе внимание.

Вязаные сумки
Аксессуар для тех, кто любит внимание

Мягкие сумки. Они помогут создать расслабленный образ. Однако следует быть осторожными, потому что такой аксессуар придает лишний объем.

Мягкие сумки
Такие сумки дополняют простые и элегантные образы

Очень большие сумки. Этот тренд удивил многих. Однако именно этот аксессуар на пике популярности в 2024 году.

Большие сумки
Большие сумки – это практично и удобно

Сумки с металлическими заклепками. Такая сумка не подойдет. Она подойдет к базовым платьям и костюмам.

Сумки с металлическими заклепками
Аксессуар для смелых модниц

Crossbody. Такие сумки остаются в тренде. Однако в этом случае нужно уметь правильно выбирать. Длина цепочки должна быть не короткой, а такой, чтобы хватало в ваш рост. Сумка не должна вас "давить".

Сумки кроссбоди
Такие сумки точно не останется без внимания в 2024 году.

Сумки с ремнями. Это довольно увлекательный тренд. Такие сумки не останутся без внимания у многих модниц. Их можно носить и с платьем, и хорошо дополнить повседневный образ с джинсами.

Сумки с ремнями
Простой и лаконичный тренд 2024

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета маникюра в тренде в 2024 году. Мы поделились модными советами.

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