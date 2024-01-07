Искусственный мех и тонкие шарфы: что выйдет из моды в 2024 году
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Что в этом году лучше не носить
Пора присматриваться к новым трендам 2024. Если вы хотите выглядеть стильно, именно сейчас стоит посмотреть свой гардероб и избавиться от того, что уже не в моде. Многие вещи и аксессуары утратили свою актуальность.
2024 год в модном плане возлагает большие надежды. Он обещает быть гораздо более ярким и экстравагантным, чем предыдущие. Об этом рассказали на ТСН.
Что выйдет из моды в 2024 году
Шапки с напуском
В течение нескольких сезонов подряд эти шапки были на пике популярности. Однако сейчас стилисты советуют отказаться от них, поскольку они не придают красоту обиду.
Тонкие цепочки
Минималистичные тонкие цепочки – теперь не в моде. Сейчас следует сменить их на массивные цепочки большого плетения.
Незаметные часы
Маленькие часы с минималистичным дизайном сейчас не в тренде. Свою популярность набирают сложные и смелые украшения.
Аксессуары из искусственного меха
Теперь стоит забыть о сумках, обуви и других аксессуарах, которые мли на себе искусственный мех. В 2024 году это уже не тренд.
Тонкие шарфы
Пора избавиться от тонких шарфов для красоты. Следует сделать выбор в пользу объемных шарфов крупной вязки. Если вы любите эффектные образы, можно выбрать вариант с рисунком.
Двойные кошельки
Теперь кошельки, складывающиеся пополам, не в моде. Эксперты советуют выбирать тонкий футляр для карточек. В нём можно хранить все необходимое.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая одежда модна в январе 2024 года. Мы поделились трендами этого месяца.