Искусственный мех и тонкие шарфы: что выйдет из моды в 2024 году

Что в этом году лучше не носить

Пора присматриваться к новым трендам 2024. Если вы хотите выглядеть стильно, именно сейчас стоит посмотреть свой гардероб и избавиться от того, что уже не в моде. Многие вещи и аксессуары утратили свою актуальность.

2024 год в модном плане возлагает большие надежды. Он обещает быть гораздо более ярким и экстравагантным, чем предыдущие. Об этом рассказали на ТСН.

Что выйдет из моды в 2024 году

Шапки с напуском

В течение нескольких сезонов подряд эти шапки были на пике популярности. Однако сейчас стилисты советуют отказаться от них, поскольку они не придают красоту обиду.

Шапки с напуском следует отложить

Тонкие цепочки

Минималистичные тонкие цепочки – теперь не в моде. Сейчас следует сменить их на массивные цепочки большого плетения.

Минималистичные тонкие цепочки теперь не модны

Незаметные часы

Маленькие часы с минималистичным дизайном сейчас не в тренде. Свою популярность набирают сложные и смелые украшения.

Маленькие часы лучше заменить на массивные.

Аксессуары из искусственного меха

Теперь стоит забыть о сумках, обуви и других аксессуарах, которые мли на себе искусственный мех. В 2024 году это уже не тренд.

Искусственный мех лучше отложить

Тонкие шарфы

Пора избавиться от тонких шарфов для красоты. Следует сделать выбор в пользу объемных шарфов крупной вязки. Если вы любите эффектные образы, можно выбрать вариант с рисунком.

Тонкий шарф лучше заменить объемным

Двойные кошельки

Теперь кошельки, складывающиеся пополам, не в моде. Эксперты советуют выбирать тонкий футляр для карточек. В нём можно хранить все необходимое.

Двойные кошельки — антитренд 2024

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая одежда модна в январе 2024 года. Мы поделились трендами этого месяца.