Грандиозное возвращение: какие вещи из прошлых сезонов будут модными в 2024 году

В 2024 году экстравагантность и яркие цвета в тренде

В 2024 году можно не бояться выделяться и выглядеть ярко. В моде – насыщенные цвета и смелые тренды. Есть и те вещи, которые возвращаются в моду из прошлых сезонов. Поэтому посмотрите свой шкаф. Возможно, эти новые старые тренды у вас есть.

В этом году яркие тренды точно будут в гардеробе у смелых модниц. Об этом пишет ТСН.

Какие тренды из прошлого возвращаются в 2024 году

Многослойные браслеты

Стилисты советуют вместо одного минималистического браслета носить сразу несколько. Это не обязательно золото или серебро. В этом году модны аксессуары из разных материалов. И бусины, и кожа, и ткань, и металл. Также можно создавать оригинальные образы, объединяя стили.

Многослойные браслеты заменили минималистичные тонкие цепочки

Клатчи-конверты

Пик своей популярности они набрали в 2010 году. Однако со временем о них постепенно стали забывать. Однако в этом году такие оригинальные варианты сумочек снова актуальны и будут в каждом гардеробе.

Клатчи-конверты возвращаются в моду в 2024 году

Панамки

Этот тренд нулевых уже был актуален через несколько сезонов. Однако и в этом году они не теряют своей популярности из-за универсальности. Их можно добавлять в разные образы, создавая стильные и удобные аутфиты.

Панамы снова в тренде

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выйдет из моды в 2024 году. Мы поделились антитрендами в этом году.