Peach Fuzz: как выглядит цвет 2024 года Pantone на подиумах и в трендах от брендов (фото)

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По традиции, в конце каждого года Институт изучения цвета Pantone выбирает не только главные трендовые цвета весны 2024 года, но и самый главный оттенок всего следующего года. И в этом году, по мнению Pantone, бал будет править цвет Peach Fuzz.

Как отмечает стилист Матвей Калугин в своем блоге, это нежный, теплый и комфортный оттенок, в противоположность прошлогодней оживленной Viva Magenta. Фэшн-эксперт объясняет, почему выбор Института цвета пал именно на него.

Главный цвет 2024 года по версии Pantone

Pantone выбирает цвет рока не случайно, напоминает стилист. Ведь Институт проводит тщательный анализ и опирается не только на модные тенденции.

Кроме моды, для Pantone важны:

социально-экономические факторы;

потребительские настроения.

"Pantone убежден, что Peach Fuzz олицетворяет спокойствие, силу и выдержку, которые нужны нам для удовольствия каждым моментом. Мягкий пастельный оттенок будет напоминать нам о важности ментального здоровья, творчества и общения с людьми", — пишет фэшн-эксперт.

Цвет Peach Fuzz выражает желание людей наконец-то быть рядом с теми, кого они любят. По мнению экспертов, мир уже вышел из постпандемийной жажды яркости и красок, и теперь пришло время для тихих оттенков типа Peach Fuzz, которые более универсальны.

Нежный и комфортный оттенок

Цвет года в коллекциях брендов

Персиковый пух уже в образах

В то же время стилист отмечает, что не всегда цвет года Pantone лидирует в продажах. Он призывает оставаться верными себе — если вы имеете в гардеробе вещи персиковых и пудровых оттенков, или пастельный оранж – самое время о них вспомнить.

Бренды уже представили товары

Идеи для дизайна интерьера

Вдохновение цветом

Если же этот оттенок вам не нравится – не заставляйте себя и носите только цвета, которые отражают вас. "Это будет шагом к сознательному потреблению, а в модном Peach Fuzz всегда можно приобрести себе интерьерную безделушку, блокнот", — резюмирует эксперт.

Кроме "Персикового пуха", в тренде в этом сезоне — и другие оттенки. Смотрите в следующей статье, какие цвета будут модными в 2024 году.