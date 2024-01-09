Подчеркнут элегантность и не дадут замерзнуть: самые модные платья на зиму 2024

Будете выглядеть роскошно, даже в морозную погоду

Даже в холодную погоду можно выглядеть элегантно и женственно, если правильно подобрать гардероб. Прекрасным решением на зиму могут стать стильные платья в зимних вариантах. Мы уже рассказывали о самых трендовых аксессуарах на 2024 год, а сегодня делимся, какие платья будут в тренде этой зимой.

Как оказалось, самые популярные платья этого сезона, которые подчеркнут вашу женственность, представлены в четырех фасонах, пишет gazeta.ua. Предлагаем узнать о них подробнее.

Самые модные платья на зиму 2024 года

Трикотажное

Плотные трикотажные платья могут прекрасно вплетаться в зимние образы, добавляя элегантности и изысканности. Такой наряд будет хорошо сочетаться с высокими сапогами и ботинками-челси. Выбирайте базовые оттенки платьев — белый, черный, бежевый, они хорошо сочетаются с другим гардеробом.

Фото: Pinterest

Вязаное

Если хотите носить платья зимой, но боитесь холода — вязаное платье это именно то, что вам нужно. Лучше всего выбирать монохромные вязаные платья с крупным узором. Можно поэкспериментировать с цветами, однако лучше выбирать то, в чем вам будет максимально комфортно.

Фото: Pinterest

Длина миди

Платья длины миди подчеркнут фигуру и сделают ваш образ очень женственным. Они подходят как для работы, так и для романтических свиданий или встреч с друзьями. Выбирайте темные оттенки, они на пике трендов этой зимой.

Фото: Pinterest

Платье-свитер

Такой фасон платья снова возвращается в моду в 2024 году. Платье-свитер прекрасно сочетается практически с любой обувью и верхней одеждой. А дополнить его можно красивым поясом или другими аксессуарами.

Фото: Pinterest

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