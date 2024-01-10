Как выглядеть стильно в джинсах и свитере: семь крутых формул для настоящих модниц (фото)

Вдохновляйтесь для создания своего образа

Одежда для холодного времени года может быть одновременно стильной и практичной. Несмотря на сложные погодные условия, настоящим модницам удается создавать изысканные образы, сочетая универсальные вещи. Вот 7 вариантов, как создать свой уникальный повседневный образ.

Как носить джинсы и свитер, чтобы выглядеть стильно

Создайте оригинальный образ, соединив мешковатые джинсы со свитером слоновой кости. Такой стиль отлично смотрится и отлично подходит на холодную погоду.

Синие джинсы mom и свитер с принтом: добавляем яркости в зимний гардероб! Синие джинсы с высокой посадкой хорошо гармонируют со свитером с высокой горловиной и принтом Fair Isle.

Белые прямые джинсы и синий свитер — контрастный образ, способный навеять облачное настроение. Обольстительные белые джинсы в сочетании с нежно-голубым свитером придают образу свежести.

Синие джинсы + свитер с круглым вырезом. Сочетание классических джинсов mom и свитера с круглым вырезом создает стильный образ, идеально подходящий для офисного стиля.

Мешковатые серые джинсы и черный свитер. Даже мешковатые джинсы могут выглядеть стильно в сочетании с черным свитером. Завершите образ "пушистым" пальто и сапогами Tabi.

Джинсы и свитер в технике кроше. Оденьтесь с большим удовольствием, выбирая джинсы с логотипом и свитер кроше. Увлекательный образ для создания впечатления непринужденности.

Джинсы с низкой посадкой + серый свитер. Серый кашемировый свитер как отдельный аксессуар, подчеркивающий стильный streetstyle. Вы можете просто набросить его прямо на плечи для эффектного вида.

Такой ассортимент позволяет каждому найти свой стиль, сочетая джинсы и свитера в зимних образах. А ранее мы рассказывали, как стилизовать джемпер оверсайз — один из трендов осенне-зимнего сезона.