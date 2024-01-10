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Как выглядеть стильно в джинсах и свитере: семь крутых формул для настоящих модниц (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Джинсы и свитер - фото наверняка вас впечатлят!
Джинсы и свитер - фото наверняка вас впечатлят!. Фото Freepik

Вдохновляйтесь для создания своего образа

Одежда для холодного времени года может быть одновременно стильной и практичной. Несмотря на сложные погодные условия, настоящим модницам удается создавать изысканные образы, сочетая универсальные вещи. Вот 7 вариантов, как создать свой уникальный повседневный образ.

Как носить джинсы и свитер, чтобы выглядеть стильно

Создайте оригинальный образ, соединив мешковатые джинсы со свитером слоновой кости. Такой стиль отлично смотрится и отлично подходит на холодную погоду.

джинсы со свитром образ
Фото: vogue.ua

Синие джинсы mom и свитер с принтом: добавляем яркости в зимний гардероб! Синие джинсы с высокой посадкой хорошо гармонируют со свитером с высокой горловиной и принтом Fair Isle.

Свитер с высоким горлом и джинсы
Фото: vogue.ua

Белые прямые джинсы и синий свитер — контрастный образ, способный навеять облачное настроение. Обольстительные белые джинсы в сочетании с нежно-голубым свитером придают образу свежести.

с чем носить белые джинсы
Фото: vogue.ua

Синие джинсы + свитер с круглым вырезом. Сочетание классических джинсов mom и свитера с круглым вырезом создает стильный образ, идеально подходящий для офисного стиля.

Как носить джинсы стильно
Фото: vogue.ua

Мешковатые серые джинсы и черный свитер. Даже мешковатые джинсы могут выглядеть стильно в сочетании с черным свитером. Завершите образ "пушистым" пальто и сапогами Tabi.

модный образ с широкими джинсами
Фото: vogue.ua

Джинсы и свитер в технике кроше. Оденьтесь с большим удовольствием, выбирая джинсы с логотипом и свитер кроше. Увлекательный образ для создания впечатления непринужденности.

Свитер кроше с джинсами
Фото: vogue.ua

Джинсы с низкой посадкой + серый свитер. Серый кашемировый свитер как отдельный аксессуар, подчеркивающий стильный streetstyle. Вы можете просто набросить его прямо на плечи для эффектного вида.

Тренды зимы 2024 - свитер на плечах
Фото: vogue.ua

Такой ассортимент позволяет каждому найти свой стиль, сочетая джинсы и свитера в зимних образах. А ранее мы рассказывали, как стилизовать джемпер оверсайз — один из трендов осенне-зимнего сезона.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинсы #Свитер