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Покажите своему нейл-мастеру: пять самых трендовых оттенков маникюра на зиму 2024 (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Какие оттенки маникюра будут на пике трендов Новость обновлена 10 января 2024, 11:34
Какие оттенки маникюра будут на пике трендов. Фото Pinterest

Самые модные оттенки в маникюре на эту зиму

Маникюр в любое время года может стать ярким акцентом образа и подчеркнуть элегантность и женственность. Поэтому девушки так трепетно относятся к выбору оттенков и дизайнов для покрытия ногтей. Мы уже рассказывали об идеях лилового маникюра, а сегодня делимся, какие цвета в нейл-арте в тренде этой зимой.

Топ-5 трендовых оттенков маникюра на зиму 2024

Классический красный

Красный маникюр не теряет своей актуальности ни летом, ни зимой. Этот оттенок считается одним из самых женственных и элегантных, его выбирают уверенные в себе леди.

красный маникюр
Фото: Pinterest

Синий металлик

На пике популярности этой зимой оттенок синий металлик. Благодаря сияющим и переливающимся элементам, такой маникюр станет настоящей изюминкой любого образа и добавит вам уверенности.

синий металлик маникюр
Фото: Pinterest

Лавандовый

Нежный лавандовый маникюр сделает ваш образ романтическим и нежным. Украсить покрытие можно легкими сияющими элементами или милыми рисунками.

лавандовый маникюр
Фото: Pinterest

Космическое сияние

Такой вид покрытия выбирают смелые девушки, которые не боятся быть в центре внимания. Ваши руки с таким экстравагантным маникюром точно будут замечены окружающими, так что ждите комплиментов.

космический маникюр
Фото: Pinterest

Блестящий нюд

Для тех, кто любит более сдержанный неброский маникюр — нюд станет прекрасной идеей. Дополнить аккуратный и естественный нюдовый маникюр можно блестками или эффектом сияния, тогда он будет выглядеть еще привлекательнее.

нюдовый маникюр
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как разнообразить нюдовый маникюр блестками и дизайнами. Помните, что элегантность не только в простоте.

Теги:
#Маникюр #Тренды #Мода 2024