Покажите своему нейл-мастеру: пять самых трендовых оттенков маникюра на зиму 2024 (фото)
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Самые модные оттенки в маникюре на эту зиму
Маникюр в любое время года может стать ярким акцентом образа и подчеркнуть элегантность и женственность. Поэтому девушки так трепетно относятся к выбору оттенков и дизайнов для покрытия ногтей. Мы уже рассказывали об идеях лилового маникюра, а сегодня делимся, какие цвета в нейл-арте в тренде этой зимой.
Топ-5 трендовых оттенков маникюра на зиму 2024
Классический красный
Красный маникюр не теряет своей актуальности ни летом, ни зимой. Этот оттенок считается одним из самых женственных и элегантных, его выбирают уверенные в себе леди.
Синий металлик
На пике популярности этой зимой оттенок синий металлик. Благодаря сияющим и переливающимся элементам, такой маникюр станет настоящей изюминкой любого образа и добавит вам уверенности.
Лавандовый
Нежный лавандовый маникюр сделает ваш образ романтическим и нежным. Украсить покрытие можно легкими сияющими элементами или милыми рисунками.
Космическое сияние
Такой вид покрытия выбирают смелые девушки, которые не боятся быть в центре внимания. Ваши руки с таким экстравагантным маникюром точно будут замечены окружающими, так что ждите комплиментов.
Блестящий нюд
Для тех, кто любит более сдержанный неброский маникюр — нюд станет прекрасной идеей. Дополнить аккуратный и естественный нюдовый маникюр можно блестками или эффектом сияния, тогда он будет выглядеть еще привлекательнее.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как разнообразить нюдовый маникюр блестками и дизайнами. Помните, что элегантность не только в простоте.