Как выбрать идеальный пуховик в 2024 году: Андре Тан указал на важные параметры (фото)

Обращайте внимание на длину, ткань и еще некоторые моменты

Большинство сталкивается с проблемой поиска "того самого" идеального пуховика. Но не каждой представительнице прекрасного пола подходит конкретная одежда, которая сейчас находится в списке трендов.

Именно поэтому украинский дизайнер Андре Тан сделал для женщин несколько рекомендаций, как должен выглядеть стильный пуховик в 2024 году и что уже не носят в этом сезоне. Об актуальных параметрах выбора зимней верхней одежды эксперт рассказал в Инстаграме.

Длина

Важнейший параметр. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в моде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но элегантнее, когда она выступает максимум на 5 см.

Ткань

Не выбирайте блестящие и при этом тонкие ткани, собираемые в мелкие складки. Имеет это вид дешевый и несовременный. Предпочитаем плотные и качественные ткани.

Застежка

Пуговицы, клепки, молния — все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально.

Ремень

Забыли о пуховиках с поясом-застежкой. Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной), и пояс только свободный.

Стежка

Горизонтальная широкая – самый популярный вариант. Еще стежка может быть ромбиком, но равномерная. Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежек.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие тренды будут актуальны зимой 2024. Всего их пять.