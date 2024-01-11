Низкая, высокая или средняя посадка: как подобрать джинсы, чтобы выглядеть идеально (фото)

Стилист рассказала главные секреты

Джинсы – неотъемлемая часть любого гардероба. Независимо от того, предпочитаете ли вы низкую, среднюю или высокую посадку, выбор остается за вами. Без модных джинсов трудно представить себе свою "базу", ведь этот универсальный элемент стал неотъемлемой частью большинства повседневных образов.

Как выбрать подходящий фасон джинсов? Об этом рассказывает стилист Ирина Мунтянова в своем блоге в Instagram.

Какая модель джинсов удлиняет ноги, а какая — скрывает живот

Правильный крой джинсов способен выделить достоинства вашей фигуры и стать залогом удачного образа. Напротив, неактуальный или неуместный фасон лишь подчеркнет недостатки.

Идеальные джинсы, по совету стилиста:

Высокая посадка — помогает визуально удлинить ноги и рост.

— помогает визуально удлинить ноги и рост. Пропорции длины — для хорошей пропорции образа лучше выбирать макси или длину немного выше пола (с учетом обуви).

Низкая посадка — хорошо будет смотреться на хрупких девушках.

— хорошо будет смотреться на хрупких девушках. Пространство между тканью и ногой — важно сохранять баланс, чтобы джинсы не обтягивали слишком в самых широких частях (щиколотки, бедра).

Материал на зиму — должен быть плотным, предпочтительно 100% хлопок с флисовым утеплением.

Джинсы с дырками и разрезами — могут удешевить образ, но если использовать с умом, вы будете выглядеть на все 100.

Также стилистка рассказала, как подобрать джинсы, если есть живот. Если вы хотите скорректировать зону живота, вам подойдет средняя посадка.

Стильные луки с джинсами — выбирайте свой

Выбор фасона джинсов – это важный этап в формировании стильного образа, и каждая деталь имеет значение. Правильно подобранные джинсы не только подчеркнут вашу индивидуальность, но и создадут основу для стильного и комфортного образа.

В то же время помните о важности сохранения баланса между модными трендами и подходящими фасонами, чтобы выглядеть не только современно, но и вполне уместно в любой ситуации. Следуя советам стилиста, вы сможете легко подчеркнуть свою индивидуальность и создать модный образ согласно вашим предпочтениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядеть стильно в джинсах и свитере. Эти семь модных луков не оставят вас равнодушными!