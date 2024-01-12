Будете иметь старомодный вид: какие сочетания в зимних образах делают их удешевляют

Какие вещи не стоит совмещать в образах зимой 2024 года

Зимой труднее выглядеть стильно, чем в другие времена года. Надо подобрать идеальную комбинацию нижнего слоя с верхним, обувь, которая будет портить под все, головной убор, шарф. Однако идеально все соединить нелегко, ведь хочется, чтобы было не только красиво, но и тепло.

Многие модницы совершают "стильные ошибки" не зная, какие вещи не сочетаются между собой. Об этом пишет Obozrevatel.

Как можно удешевить зимний образ

1. Джинсы скини и высокие сапоги

Такие штаны уже давно не в трендах. А в сочетании с высокими сапогами, это выглядит старомодно. Такие элементы визуально подчеркивают несовершенство фигуры и "укорачивают" ноги. Лучше выбрать казаки, сапоги-трубы или прямые джинсы. Также будут выглядеть непревзойденные брюки палаццо и необъемные сапоги.

Джинсы скини и короткие сапоги.

2. Жилет с мехом

Обычно жилет с мехом надевают поверх свитера, чтобы было тепло. Однако в 2024 году следует отказаться от такого сочетания. Оно визуально прибавляет возрасту. Лучше выбрать теплый пуховик, если боитесь холода, дубленки или эко шубки.

Жилет с мехом – не очень удачный выбор для зимы

3. Дубленка и угги

О таком сочетании тоже стоит забыть. Оно придает лишний объем и не выглядит стильно. Лучше носить угги с пуховиком, а дубленку – с ботинками челси.

Дубленка и угги — антитренд 2024

4. Телесные и другие светлые колготы

Такие колготки производят эффект "голых ног". В зимних образах это выглядит неуместно. Лучше выбрать темные утепленные колготки. Они всегда выглядят стильно.

5. Мини-юбка и короткая обувь

Если под короткую юбку вы выбираете короткую обувь, такое сочетание визуально укорачивает ноги. Лучше выбирать высокие сапоги или ботфорты.

Мини-юбка и короткая обувь — не самое лучшее сочетание в 2024 году

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