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Классика и элегантность: самые модные черные платья этой зимой

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Какие черные платья в тренде в 2024 году
Какие черные платья в тренде в 2024 году. Фото vroda-ta-moda.com.ua

Эти платья позволят вам чувствовать себя особенной

Не зря говорят, что в гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье. Это вечномодная классика. Раньше мы рассказывали, какие джинсы будут в тренде в 2024 году. Теперь поговорим о моде на черные платья этой зимой.

Черные платья подходят для любых событий: будь то свидание с любимым на каблуке или прогулка по городу с подружкой в белых кроссовках. Об этом пишет Vogue.

Какие черные платья в моде зимой 2024

Короткое платье-блейзер

Начнем с мини платьев. Такие модели можно носить и с колготками и без них. Такой вариант будет моден не только в этом году, но и в следующем. Такое платье можно сочетать с туфлями на каблуке или длинными сапогами к бедрам.

Черное платье Dolce & Gabbana
Черное платье от Dolce & Gabbana – тренд этого сезона

Длинное платье по фигуре

Такие платья минималистичны и очень женственны. Носить их следует с байкерскими ботинками, сапогами или же туфлями на каблуке.

Черное платье
Черное платье по фигуре от Chloe

Черное платье с прозрачными вставками

Такое платье открывает тело, но не слишком сильно. Она смотрится роскошно, но ни в коем случае не пошло. Лучше выбирать такие платья из мягких и плотных тканей.

Платье с прозрачными вставками
Черное платье с прозрачными вставками от Isabel Marant

Кожаное миниплатье

В этом сезоне кожа – одна из самых популярных тканей. Что касается мини платьев, то такая тенденция: у них простые силуэты, длинные рукава и иногда пояс на талии. Их следует комбинировать с сапогами или с удобными туфлями.

Кожаное миниплатье
Черное кожаное платье мини от Tom Ford-тренд этого сезона

Длинное черное бархатное платье

Платье из бархата для холодного времени – это всегда хорошая идея. Особенно если вам нужен удобный, однако элегантный наряд на вечер.

Бархатное черное платье
Бархатное платье от Alberta Ferretti

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи из прошлых сезонов будут модными в 2024 году. Мы поделились, какие яркие тренды вернулись.

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