Классика и элегантность: самые модные черные платья этой зимой

Эти платья позволят вам чувствовать себя особенной

Не зря говорят, что в гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье. Это вечномодная классика. Раньше мы рассказывали, какие джинсы будут в тренде в 2024 году. Теперь поговорим о моде на черные платья этой зимой.

Черные платья подходят для любых событий: будь то свидание с любимым на каблуке или прогулка по городу с подружкой в белых кроссовках. Об этом пишет Vogue.

Какие черные платья в моде зимой 2024

Короткое платье-блейзер

Начнем с мини платьев. Такие модели можно носить и с колготками и без них. Такой вариант будет моден не только в этом году, но и в следующем. Такое платье можно сочетать с туфлями на каблуке или длинными сапогами к бедрам.

Черное платье от Dolce & Gabbana – тренд этого сезона

Длинное платье по фигуре

Такие платья минималистичны и очень женственны. Носить их следует с байкерскими ботинками, сапогами или же туфлями на каблуке.

Черное платье по фигуре от Chloe

Черное платье с прозрачными вставками

Такое платье открывает тело, но не слишком сильно. Она смотрится роскошно, но ни в коем случае не пошло. Лучше выбирать такие платья из мягких и плотных тканей.

Черное платье с прозрачными вставками от Isabel Marant

Кожаное миниплатье

В этом сезоне кожа – одна из самых популярных тканей. Что касается мини платьев, то такая тенденция: у них простые силуэты, длинные рукава и иногда пояс на талии. Их следует комбинировать с сапогами или с удобными туфлями.

Черное кожаное платье мини от Tom Ford-тренд этого сезона

Длинное черное бархатное платье

Платье из бархата для холодного времени – это всегда хорошая идея. Особенно если вам нужен удобный, однако элегантный наряд на вечер.

Бархатное платье от Alberta Ferretti

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи из прошлых сезонов будут модными в 2024 году. Мы поделились, какие яркие тренды вернулись.