Роскошный вид: 6 идей бархатного маникюра, доминирующего этой зимой (фото, видео)

Магнитные лаки помогут создать самый необычный нейл-арт на ногтях

Идеальный тренд для зимы — модный маникюр "бархат", который придаст разнообразие вашему стилю и будет эффектно смотреться в сочетании с любым нарядом.

Основным элементом данной методики маникюра является магнит, который при взаимодействии формирует уникальный бархатный оттенок. Магнитные гель-лаки включают в себя очень мелкие металлические частицы, которые под воздействием магнитного поля выстраиваются в привлекательный узор.

Отдайте предпочтение таким оттенкам, как насыщенные коричневые, фиолетовые и зеленые, чтобы подчеркнуть роскошь бархатного маникюра. "Телеграф" выбрал 6 идей этого роскошного дизайна, которые можно легко повторить у своего мастера.

Коричневое золото

Создайте такую иллюзию, сочетая оттенки золотистого и коричневого цветов.

Темно-зеленый

Этот маникюр меняет свой оттенок от оливкового до янтарного в зависимости от освещения.

Медь и бронза

Эти цветовые оттенки выглядят великолепно в сочетании с использованием бархатной техники.

Голубой и другие оттенки

Использование синих и голубых оттенков поможет сформировать выразительный праздничный маникюр, который гармонично сочетается с более яркими цветами, такими как фиолетовый и оливково-зеленый.

Холодное серебро

Выбор серебра является наилучшим решением для зимы. Такой маникюр отлично подойдет тем, кто предпочитает светлые оттенки в снежное время года.

Галактический принт

Добавляйте несколько слоев лака для создания многомерного вида.

Кстати, 2024 год находится под покровительством Зеленого Дракона. Ранее ми выкладывали примеры маникюра с рисунками дракончиков.