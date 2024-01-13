Роскошный вид: 6 идей бархатного маникюра, доминирующего этой зимой (фото, видео)
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Магнитные лаки помогут создать самый необычный нейл-арт на ногтях
Идеальный тренд для зимы — модный маникюр "бархат", который придаст разнообразие вашему стилю и будет эффектно смотреться в сочетании с любым нарядом.
Основным элементом данной методики маникюра является магнит, который при взаимодействии формирует уникальный бархатный оттенок. Магнитные гель-лаки включают в себя очень мелкие металлические частицы, которые под воздействием магнитного поля выстраиваются в привлекательный узор.
Отдайте предпочтение таким оттенкам, как насыщенные коричневые, фиолетовые и зеленые, чтобы подчеркнуть роскошь бархатного маникюра. "Телеграф" выбрал 6 идей этого роскошного дизайна, которые можно легко повторить у своего мастера.
Коричневое золото
Создайте такую иллюзию, сочетая оттенки золотистого и коричневого цветов.
Темно-зеленый
Этот маникюр меняет свой оттенок от оливкового до янтарного в зависимости от освещения.
Медь и бронза
Эти цветовые оттенки выглядят великолепно в сочетании с использованием бархатной техники.
Голубой и другие оттенки
Использование синих и голубых оттенков поможет сформировать выразительный праздничный маникюр, который гармонично сочетается с более яркими цветами, такими как фиолетовый и оливково-зеленый.
Холодное серебро
Выбор серебра является наилучшим решением для зимы. Такой маникюр отлично подойдет тем, кто предпочитает светлые оттенки в снежное время года.
Галактический принт
Добавляйте несколько слоев лака для создания многомерного вида.
Кстати, 2024 год находится под покровительством Зеленого Дракона. Ранее ми выкладывали примеры маникюра с рисунками дракончиков.