Как модно носить шарф этой зимой: схемы узлов и как завязать (фото)

Шарф едва ли не главный аксессуар зимних луков

Зимой шарф становиться едва ли не главным элементом образа, который не только дополняет верхнюю одежду, но и прекрасно согревает. Есть много способов, как носить шарф и завязывать его на шее можно очень стильно, чтобы сделать свой образ более элегантным. Мы уже рассказывали, как правильно одеваться зимой, а сегодня делимся схемами, как стильно завязать шарф.

Стилисты утверждают, что грамотно подобранный шарф выведет ваш образ на новый уровень, пишет ТСН. Так, с помощью шарфа можно сделать аутфит более элегантным и изысканным, или же наоборот, добавить образу романтичности или бунтарской нотки.

Много зависит от материала, из которого сделан шарф, также немаловажную роль играют формы, размеры и оттенки.

Если у вас однотонный пуховик или длинное пальто, прекрасным дополнением станет шарф в бежевых и пастельных оттенках. Он дополнит образ и сделает его более легким и утонченным.

Если хотите добавить образу яркости, сделайте главным акцентом цветной шарф насыщенных ярких оттенков, красиво завязав его.

Также можно сыграть на контрастах — в зависимости от цвета верхней одежды, подберите максимально контрастный оттенок шарфа.

Избегайте синтетических материалов, зимой они будут только вредить. Лучше подбирать шарфы из натуральных тканей и материалов, тогда ваш образ будет выглядеть более дорого и уверенно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и с чем сочетать трендовый красный цвет в зимних образах. Это самый яркий и стильный зимний тренд.