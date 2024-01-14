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Как модно носить шарф этой зимой: схемы узлов и как завязать (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Шарфом можно красиво подчеркнуть зимний образ Новость обновлена 14 января 2024, 08:14
Шарфом можно красиво подчеркнуть зимний образ. Фото Freepik

Шарф едва ли не главный аксессуар зимних луков

Зимой шарф становиться едва ли не главным элементом образа, который не только дополняет верхнюю одежду, но и прекрасно согревает. Есть много способов, как носить шарф и завязывать его на шее можно очень стильно, чтобы сделать свой образ более элегантным. Мы уже рассказывали, как правильно одеваться зимой, а сегодня делимся схемами, как стильно завязать шарф.

Стилисты утверждают, что грамотно подобранный шарф выведет ваш образ на новый уровень, пишет ТСН. Так, с помощью шарфа можно сделать аутфит более элегантным и изысканным, или же наоборот, добавить образу романтичности или бунтарской нотки.

Много зависит от материала, из которого сделан шарф, также немаловажную роль играют формы, размеры и оттенки.

как завязать платок

Если у вас однотонный пуховик или длинное пальто, прекрасным дополнением станет шарф в бежевых и пастельных оттенках. Он дополнит образ и сделает его более легким и утонченным.

как красиво завязать шарф

Если хотите добавить образу яркости, сделайте главным акцентом цветной шарф насыщенных ярких оттенков, красиво завязав его.

узел для шарфа

Также можно сыграть на контрастах — в зависимости от цвета верхней одежды, подберите максимально контрастный оттенок шарфа.

как завязать шарф

Избегайте синтетических материалов, зимой они будут только вредить. Лучше подбирать шарфы из натуральных тканей и материалов, тогда ваш образ будет выглядеть более дорого и уверенно.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как и с чем сочетать трендовый красный цвет в зимних образах. Это самый яркий и стильный зимний тренд.

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#Шарф #Мода на зиму #Мода 2024