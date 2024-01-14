Мороз – не помеха для крутых образов: подборка идей для теплых луков (фото)

Зимой можно одеться ярко, стильно и оригинально

Зима не означает, что нужно терять чувство стиля и иметь бесформенно-унылый вид. Есть тренды зимней моды 2024 года, которые не только обеспечат актуальность зимних образов, но и тепло и комфорт.

Украинский стилист Матвей Калугин отмечает, что о моде в эту пору забывать точно не стоит. Иметь крутой вид и оставаться в тепле – задача реальная, подчеркивает эксперт.

"Сильный минус несет в себе и плюсы! Наступают идеальные дни для образов с пушистыми искусственными шубами. Можно экспериментировать с многослойностью образов и вполне легально превратиться в кочанчик капусты. Или создать образ в трендовой эстетике après ski: массивные снегоходы, пышные куртки и балаклавы в этом помогут", – делится советами стилист.

Кроме этого, важнейшее преимущество в том, что наступает звездное время для светлых образов. В стабильный мороз без слякоти можно без колебаний одеться с ног до головы в белоснежно-кремовую палитру.

Ранее "Телеграф" писал, что украшения, как и обувь и модные сумки — вещи, в которые стоит инвестировать этой зимой. Мы рассказывали о 5 модных и актуальных трендах украшений, которые добавят интерес в образ и сделают его современным.