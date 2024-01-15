Три варианта омолаживающих стрижек станут хитами в 2024-м (фото)

Эти прически не нуждаются в укладке и отлично держат объем

Когда речь идет о выборе стрижек, которые могут очень круто визуально омолодить, нет необходимости ставить себе рамки. Возраст не является преградой для создания любого стиля, который вам нравится — это основной тренд сезона 2024.

Основными тенденциями в стрижках на следующие 12 месяцев будут легкость, естественность и объем, пишет tsn. Поэтому для обновления своего стиля лучше выбирать многослойные прически с градуировкой или без нее. В этом году особое внимание уделяется челке.

Челка в трендовых стрижках

Основное достоинство челки заключается в ее способности омолаживать и скрывать недостатки. Кроме того, ее легко адаптировать к различным типам лица и текстуре волос. Существует несколько разновидностей челок: удлиненная челка на бок, прямая тонкая челка, длинная многослойная челка и текстурированная челка-шторка.

Стрижка пикси

Она идеально подходит для любой женщины, красиво отрастает и не требует сложной укладки. Характерной чертой этой стрижки является многослойность и разнообразие длины и формы. Пикси придает свежий вид, скрывает недостатки и может визуально удлинить круглое лицо.

Классический боб с челкой

Эта прическа имеет множество вариаций и подходит как для длинных, так и для коротких волос. Благодаря своему многослойному стилю она способна придать волосам естественный объем, стрижка всегда актуальна и подходит для всех женщин.

Ранее мы писали, какие три варианта стрижек лучше избегать женщинам 40+. Они подчеркивают морщины и визуально старят.