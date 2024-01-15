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Маникюр на короткие ногти: топ-5 модных дизайнов на зиму

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Короткие ногти выглядят очень элегантно
Короткие ногти выглядят очень элегантно. Фото Pinterest

Как украсить короткие ногти этой зимой

Не все девушки любят длинные ногти и кричащие яркие покрытия. Некоторым по душе более короткая форма ногтей и сдержанные дизайны. Мы уже рассказывали, самых трендовых оттенках маникюра на зиму 2024, а сегодня делимся идеями покрытия на короткие ногти.

Топ-5 интересных дизайнов на короткие ногти

Френч с изюминкой

Французский маникюр считается классикой в мире нейл-арта, он прекрасно подходит как для длинных, так и для коротких ногтей. Однако, привычный френч можно слегка "разбавить", придав ему сияния или ярких оттенков.

идеи маникюра, френч
Фото: Pinterest

Космический маникюр

Покрытие ярких оттенков с эффектом космического сияния станет прекрасным вариантом для коротких ногтей. Попробуйте, если не боитесь экспериментов.

космический маникюр
Фото: Pinterest

Изящный нюд

Нюдовый маникюр в естественных вариациях сделает ваши ногти очень элегантными и изящными. На коротких ногтях он смотрится просто великолепно.

маникюр на короткие ногти
Фото: Pinterest

Красный монохром

Еще один универсальный маникюр, который прекрасно смотрится на коротких ногтях. Однотонное красное покрытие хорошо сочетается с разными образами и прибавляет уверенности в себе. Но его также можно дополнить блестками и сиянием.

красный маникюр
Фото: Pinterest

Стиль металлик

Для любительниц выделяться и быть в центре внимания эффект металлик на ногтях — то что нужно. Такой маникюр выглядит очень стильно и придает коротким ногтям особой привлекательности.

маникюр металлик
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о тренде этой зимы — лиловом маникюре. Здесь вы найдете идеи и дизайны для вдохновения.

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