Маникюр на короткие ногти: топ-5 модных дизайнов на зиму
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Как украсить короткие ногти этой зимой
Не все девушки любят длинные ногти и кричащие яркие покрытия. Некоторым по душе более короткая форма ногтей и сдержанные дизайны. Мы уже рассказывали, самых трендовых оттенках маникюра на зиму 2024, а сегодня делимся идеями покрытия на короткие ногти.
Топ-5 интересных дизайнов на короткие ногти
Френч с изюминкой
Французский маникюр считается классикой в мире нейл-арта, он прекрасно подходит как для длинных, так и для коротких ногтей. Однако, привычный френч можно слегка "разбавить", придав ему сияния или ярких оттенков.
Космический маникюр
Покрытие ярких оттенков с эффектом космического сияния станет прекрасным вариантом для коротких ногтей. Попробуйте, если не боитесь экспериментов.
Изящный нюд
Нюдовый маникюр в естественных вариациях сделает ваши ногти очень элегантными и изящными. На коротких ногтях он смотрится просто великолепно.
Красный монохром
Еще один универсальный маникюр, который прекрасно смотрится на коротких ногтях. Однотонное красное покрытие хорошо сочетается с разными образами и прибавляет уверенности в себе. Но его также можно дополнить блестками и сиянием.
Стиль металлик
Для любительниц выделяться и быть в центре внимания эффект металлик на ногтях — то что нужно. Такой маникюр выглядит очень стильно и придает коротким ногтям особой привлекательности.
Ранее "Телеграф" рассказывал о тренде этой зимы — лиловом маникюре. Здесь вы найдете идеи и дизайны для вдохновения.