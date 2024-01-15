Длинные или короткие: какие юбки в тренде этой зимы (фото)

Какие мини-юбки в тренде этой зимой

Зимой тоже очень хочется смотреться стильно. В этом году многие вещи вернутся в моду из прошлого. Зима, например, принесет нам как новые тренды, так и моду на уже ставшие классикой вещи. Сегодня поговорим о стильных юбках зимы 2024 года.

Юбка – идеальный вариант для тех, кто любит комфорт и стиль. О модных тенденциях юбок рассказали на Gazeta.ua.

Модные юбки зимой 2024

Юбка в цвете металлик

Этот оттенок трендовый в этом году. Потому и юбки в этом оттенке тоже актуальны. Их можно носить с массивными свитерами как светлых, так и темных оттенков, чёрными колготками и высокими сапогами. Дополнить образ можно пальто.

Юбка цвета металлик

Юбка на запах

Такой фасон юбок следует выбирать в длине мини. Она хорошо сочетается с ботинками челси или каблуками. Также можно выбирать варианты таких юбок из экокожи или в более спортивном стиле.

Юбка на запах модная зимой этой зимой

Стеганая юбка

Такой вариант идеален для тех, кто любит эксперименты и выглядит неординарно. Наверх следует одевать немассивный свитер, блузку или водолазку. Обувь – челси или длинные сапоги-трубы. Дополнить такой образ можно акцентными украшениями.

Стеганая юбка – тренд этой зимой

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