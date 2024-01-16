Уютно и тепло: самые актуальные кашемировые свитера зимой 2024 года (фото)
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Смотрите самые стильные модели этого сезона
Среди модных тенденций сезона осень/зима 2023/2024 особенно выделяется кашемировый свитер, занимающий важное место в мире стиля. Этот базовый элемент гардероба является обязательной частью зимней капсулы и отражает стремление носить простые вещи, не уступая при этом роскоши.
Как отмечает портал Vogue, кашемировый свитер стал символом "тихой роскоши", сочетая в себе сдержанность и изысканность. Его привлекательность заключается в отсутствии логотипов, высоком качестве пряжи и нейтральных оттенках. В этом обзоре для вас — лучшие образцы кашемировых свитеров этого сезона.
Модный свитер на зиму 2024 из кашемира
- Классический круглый вырез
Кашемировый свитер с круглым вырезом – это классика, которая должна быть в гардеробе каждого. Если летом основным верхом является майка или белая футболка, то осенью и зимой это должен быть кашемировый свитер. Он идеально дополнит юбки с 3D-вышивкой, как в коллекции Prada. Рекомендуется иметь три мягкие модели в таких цветах, как серый, темно-синий и черный, чтобы создать капсулу для повседневного стиля.
- Кашемировая водолазка
Ключевым элементом зимнего гардероба является кашемировая водолазка. TheRow в коллекции осень/зима 2023/2024 сделали ее незаменимой, сочетая с блейзерами, мягкими пальто и структурированными платьями. Рекомендуется выбирать модели с высокой горловиной, чтобы использовать как утепляющий слой или для создания уюта в холодное время года.
- Кардиган из кашемира
Кардиган – неотъемлемый элемент зимнего гардероба, который сохранится и весной, комбинируясь с юбками и брюками. Вязаный кардиган станет важной деталью гардероба. При выборе инвестиций в одежду стоит обратить внимание на 100%-й кашемир или смесь с шерстью, обеспечивающую уют и тепло.
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