Уютно и тепло: самые актуальные кашемировые свитера зимой 2024 года (фото)

Смотрите самые стильные модели этого сезона

Среди модных тенденций сезона осень/зима 2023/2024 особенно выделяется кашемировый свитер, занимающий важное место в мире стиля. Этот базовый элемент гардероба является обязательной частью зимней капсулы и отражает стремление носить простые вещи, не уступая при этом роскоши.

Как отмечает портал Vogue, кашемировый свитер стал символом "тихой роскоши", сочетая в себе сдержанность и изысканность. Его привлекательность заключается в отсутствии логотипов, высоком качестве пряжи и нейтральных оттенках. В этом обзоре для вас — лучшие образцы кашемировых свитеров этого сезона.

Модный свитер на зиму 2024 из кашемира

Классический круглый вырез

Кашемировый свитер с круглым вырезом – это классика, которая должна быть в гардеробе каждого. Если летом основным верхом является майка или белая футболка, то осенью и зимой это должен быть кашемировый свитер. Он идеально дополнит юбки с 3D-вышивкой, как в коллекции Prada. Рекомендуется иметь три мягкие модели в таких цветах, как серый, темно-синий и черный, чтобы создать капсулу для повседневного стиля.

Prada. Фото: Vogue

Prada. Фото: Vogue

Свитер The Row. Фото: Vogue

Valentino. Фото: Vogue

Max Mara. Фото: Vogue

Кашемировая водолазка

Ключевым элементом зимнего гардероба является кашемировая водолазка. TheRow в коллекции осень/зима 2023/2024 сделали ее незаменимой, сочетая с блейзерами, мягкими пальто и структурированными платьями. Рекомендуется выбирать модели с высокой горловиной, чтобы использовать как утепляющий слой или для создания уюта в холодное время года.

The Row. Фото: Vogue

The Row. Фото: Vogue

Joseph. Фото: Vogue

AMI Paris. Фото: Vogue

Max Mara. Фото: Vogue

Кардиган из кашемира

Кардиган – неотъемлемый элемент зимнего гардероба, который сохранится и весной, комбинируясь с юбками и брюками. Вязаный кардиган станет важной деталью гардероба. При выборе инвестиций в одежду стоит обратить внимание на 100%-й кашемир или смесь с шерстью, обеспечивающую уют и тепло.

Loewe. Фото: Vogue

Max Mara. Фото: Vogue

Marni. Фото: Vogue

Chloe. Фото: Vogue

Brunello Cucinelli. Фото: Vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие юбки в тренде этой зимой. Смотрите в следующей статье фасоны, которые выведут ваш образ на новый уровень.