Так носят джинсы топ-модели: три ультрамодных лука со свитером, которые стоит повторить (фото)

Смотрите и вдохновляйтесь!

Сочетание джинсов и свитера — это несомненная классика в гардеробе, которая подходит любому стилю и бюджету. Однако не со всеми вещами джинсы идеально совмещаются, ведь есть варианты, которые сделают вас старомодными.

Как отмечают фэшн-эксперты Vogue, дуэт джинсы + свитер не только вечен, но и предоставляет возможность создавать легкие и стильные образы без лишних хлопот. Чтобы сделать этот трендовый микс еще более модным, обратите внимание на выбор правильных джинсов и стильного вязаного свитера.

Как носить джинсы с ботинками и не только

Джинсы и свитер в комплекте с ботинками и черным клатчем

Вдохновившись стилем Софии Роу, добавьте своему образу роковые нотки. Сочетайте базовый кремовый свитер с серыми джинсами, дополняя образ ботильонами на плоской подошве и графичным черным клатчем. Этот стильный микс идеально подходит и для утренних, и для вечерних выходов.

Модные предпочтения Софии Роу вдохновляют. Фото: Vogue

Джинсы и свитер с широким ретро поясом и балетками

Подобно стилю Клэр Роуз, делайте ставку на аксессуары, которые никогда не выйдут из моды. Белые балетки и широкий замшевый пояс в стиле 1970-х прекрасно сочетаются с голубыми джинсами свободного кроя и молочным свитером. Это элегантная модная формула, идеальная для весенних образов.

Клэр Роуз в джинсах выглядит прекрасно. Фото: Vogue

Джинсы и свитер с бушлатом и кроссовками

Простой и стильный образ, вдохновленный Саскией де Брау. Сочетайте широкие джинсы, уютный свитер, стильный бушлат и пару безупречных кроссовок для комфорта и остроты внешнего вида.

Этот образ идеально сочетает в себе удобство и стиль. Фото: Vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подобрать джинсы, чтобы выглядеть идеально. Высокую, низкую или среднюю посадку нужно выбирать в зависимости от фигуры.