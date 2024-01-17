Так носят джинсы топ-модели: три ультрамодных лука со свитером, которые стоит повторить (фото)
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Смотрите и вдохновляйтесь!
Сочетание джинсов и свитера — это несомненная классика в гардеробе, которая подходит любому стилю и бюджету. Однако не со всеми вещами джинсы идеально совмещаются, ведь есть варианты, которые сделают вас старомодными.
Как отмечают фэшн-эксперты Vogue, дуэт джинсы + свитер не только вечен, но и предоставляет возможность создавать легкие и стильные образы без лишних хлопот. Чтобы сделать этот трендовый микс еще более модным, обратите внимание на выбор правильных джинсов и стильного вязаного свитера.
Как носить джинсы с ботинками и не только
- Джинсы и свитер в комплекте с ботинками и черным клатчем
Вдохновившись стилем Софии Роу, добавьте своему образу роковые нотки. Сочетайте базовый кремовый свитер с серыми джинсами, дополняя образ ботильонами на плоской подошве и графичным черным клатчем. Этот стильный микс идеально подходит и для утренних, и для вечерних выходов.
- Джинсы и свитер с широким ретро поясом и балетками
Подобно стилю Клэр Роуз, делайте ставку на аксессуары, которые никогда не выйдут из моды. Белые балетки и широкий замшевый пояс в стиле 1970-х прекрасно сочетаются с голубыми джинсами свободного кроя и молочным свитером. Это элегантная модная формула, идеальная для весенних образов.
- Джинсы и свитер с бушлатом и кроссовками
Простой и стильный образ, вдохновленный Саскией де Брау. Сочетайте широкие джинсы, уютный свитер, стильный бушлат и пару безупречных кроссовок для комфорта и остроты внешнего вида.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как подобрать джинсы, чтобы выглядеть идеально. Высокую, низкую или среднюю посадку нужно выбирать в зависимости от фигуры.