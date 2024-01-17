Стильный маникюр 2024: какие оттенки актуальны в дизайне ногтей (фото)

В мире дизайна очень популярно переплетение стилей, текстур и оттенков

Мир красоты и моды очень динамичен, что касается дизайна маникюра 2024 — речь прежде всего об удобстве, легкости и простоте. Способы нанесения и маникюрные материалы постоянно совершенствуются, появляются новинки баз, гель-лаков, моделей гелей, разнообразные покрытия, глядя на которые хочется сказать "вау".

В мире дизайна наиболее популярно переплетение стилей, текстур и оттенков. "Телеграф" собрал яркие варианты украшения ногтей, чтобы вы могли чувствовать себя на высоте.

Космическая тематика, неоновые цвета и арт-абстракции привлекают своей неординарностью любительниц красоты. В моде и надписи, и цитаты на ногтях, а также рисунки и наклейки из мира флоры и фауны. Эффект стекла и хромирование с втиранием для ногтей также любят женщины.

Цветовая палитра разнообразна: от невзрачных и нейтральных – до насыщенных и ярких.

Космос

"Космический маникюр" в тренде уже несколько лет

Молочно-шоколадные оттенки

Молочный маникюр – для изысканных леди

Вариантов множество: от песочно-бежевого, молочного, сливочного до насыщенного шоколадного. Натуральный кремовый оттенок выглядит классно без эффекта мерцания.

Оттенок Аура

Аура на ногтях – эффект таинственности

Дизайн ногтей, который пришел в 2000 году, остается модной тенденцией 2024 года. Его популярность только увеличивается, включая все новые оттенки, цвета и 3D эффекты. Ногти покрывают базовым оттенком, а по центру губкой или аэрографом наносится оттенок аура.

Ногти со стразами

Любите блеск – выбирайте стразы

Под влиянием модного минимализма появился тренд дизайна ногтей с крошечными стразами – по одному или нескольким на ноготь, но без нагромождения.

Ранее "Телеграф" писал, какой маникюр будет моден этой зимой. Модный "бархат" придаст разнообразию вашему стилю и будет выглядеть эффектно в сочетании с любым нарядом.