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В Steam появилась поддержка контроллера Pro от Nintendo Switch

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Pro Controller
18:50 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

О поддержке стандартных для консоли половинках Joy-Con речи пока не идёт.

В Steam есть особый конфигуратор геймпадов, который запустили для нужд Steam Controller, а затем позволили использовать с другими устройствами. Этот конфигуратор уже поддерживает контроллеры от PlayStation 4 и Xbox One, а накануне пригласил в свою семью ещё одну консоль — Nintendo Switch, сообщает stopgame.ru

В Steam добавили поддержку Pro Controller — геймпада для Nintendo Switch привычной формы, который продаётся отдельно. Valve считает, что Pro Controller — это отличный девайс, прекрасно подходящий каталогу Steam. Крестовина, мол, идеальна для файтингов и платформеров, а гироскоп позволит улучшить прицеливание в боевиках от первого лица.

Чтобы подключить свой Pro Controller к Steam, необходимо записаться в бета-тестирование клиента, найти в настройках раздел "Контроллер", нажать "Основные настройки контроллера" и поставить галочку "Польз. настройки Switch Pro". Кроме того, пункт "Раскладка кнопок от Nintendo" позволяет переставлять местами кнопки A/B и X/Y.

Самые ожидаемые игры 2018 года

Дело в том, что "лепесток" на лицевой стороне Pro Controller использует такие же названия, что и на геймпадах Xbox, однако фактически кнопки расположены немного иначе. Настройка "Раскладка кнопок от Nintendo" позволяет избежать путаницы, если вы собираетесь применить к Pro Controller раскладки, которые создавались для Steam Controller, Xbox или шаблона по умолчанию.

Напомним, что конфигуратор геймпадов в Steam даёт создавать свои собственные раскладки для каждой игры в отдельности, а также делиться ими с сообществом. Конфигуратор крайне дотошный и позволяет придумывать схемы управления разной степени удивительного безумства.

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Все по теме:

Nintendo Switch, Pro Controller, Steam, Valve, Геймпад, Игры, Консоль.
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