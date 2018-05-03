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Red Dead Redemption 2: Третий трейлер уже в сети
19:04 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот
Релиз Red Dead Redemption 2 на PlayStation 4 и Xbox One состоится 26 октября.
Rockstar Games представила обещанный трейлер Red Dead Redemption 2.
Видео переносит нас в 1899 год, когда этот самый Дикий Запад был практически усмирён, а брутальные парни с револьверами начали уходить в небытие.
В этой нелёгкой ситуации мы и застаём банду Датча ван дер Линде, которого Джон Марстон довёл до самоубийства в прошлой игре.
Предполагается, в плане сюжета авторы намерены исследовать примерно те же темы, что и в оригинале, только с более заметной долей криминальной драмы: как-никак Датч — действующий преступник, а не вставший на путь истинный семьянин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Telegraf.com.ua