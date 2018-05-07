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WB представила дебютный ролик Middle-earth: Shadow of War - Desolation of Mordor

Middle-earth: Shadow of War — Desolation of Mordor
03:44 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Релиз Middle-earth: Shadow of War — Desolation of Mordor на PC, PlayStation 4 и Xbox One состоится 8 мая.

Warner Bros. Interactive Entertainment представила дебютный ролик, посвящённый DLC Desolation of Mordor для Middle-earth: Shadow of War. Главными героями видео стали Баранор — капитан Минас Итиля — и его некогда потерянный брат Серка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

В этом ролике вы увидите забавную сцену воссоединению родственников. В целом эпизод оставляет приятное впечатление — актёры отлично передают комичность ситуации, живо отыгрывая свои роли.

По сюжету добавки Баранору предстоит сколотить армию наёмников и задать жару оркам. Одна из особенностей DLC — сам главный герой: в отличие от Талиона, он всего лишь человек и не способен обмануть смерть. Судя по тому, что нам обещают «rogue-like кампанию», после гибели протагониста прохождение нужно будет начинать заново. 

Дополнение входит в состав сезонного абонемента.

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Все по теме:

Desolation of Mordor, DLC, Middle-earth Shadow of War, Видеоролик, Игры.
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