WB представила дебютный ролик Middle-earth: Shadow of War - Desolation of Mordor

Warner Bros. Interactive Entertainment представила дебютный ролик, посвящённый DLC Desolation of Mordor для Middle-earth: Shadow of War. Главными героями видео стали Баранор — капитан Минас Итиля — и его некогда потерянный брат Серка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

В этом ролике вы увидите забавную сцену воссоединению родственников. В целом эпизод оставляет приятное впечатление — актёры отлично передают комичность ситуации, живо отыгрывая свои роли.

По сюжету добавки Баранору предстоит сколотить армию наёмников и задать жару оркам. Одна из особенностей DLC — сам главный герой: в отличие от Талиона, он всего лишь человек и не способен обмануть смерть. Судя по тому, что нам обещают «rogue-like кампанию», после гибели протагониста прохождение нужно будет начинать заново.

Дополнение входит в состав сезонного абонемента.