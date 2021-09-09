Браки и дети: как менталитет европейцев повлиял на их ДНК

Разница сохранялась тысячелетиями.

Антропологи из Орхусского университета в Дании сделали необычное открытие проанализировав человеческие гены. ДНК людей из Европы свидетельствует о том, что за последние 40 тысяч лет сменились больше поколений, чем в Восточной Азии или Америке.

Об этом ученые рассказали в новом исследовании опубликованном в Nature Communications.

Они проанализировали следы скрещивания Homo sapiens с неандертальцами, которые есть в ДНК каждого человека. Оказалось, что у европейцев следы неандертальских предков в геноме на 12% короче, чем у азиатов. Эти данные и анализ мутаций показали, что поколения в Европе менялись чаще на 10-20% чем в странах Азии и Американского континента.

Причиной такой разницы ученые назвали особенности менталитета и культуры — европейцы раньше рожали детей, а также чаще заключали браки между представителями одного поколения, тогда как в Азии нередки браки юных девушек с мужчинами намного старше их. Так, "Телеграф" писал, что запрет на браки с несовершеннолетними ввели в Финляндии, а в Германии браки по религиозным мотивам с детьми могут считаться принуждением.

ВОЗ публиковало шокирующую статистику того, что за десятилетие в мире вступают в брак до своего совершеннолетия 140 млн девочек, части из них нет даже 15 лет.