Укр

Дома на Марсе предложили строить из крови астронавтов: подробности

Автор
Елена Волкова
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Как будут выглядеть строения и из чего построят дома на Марсе пока остается загадкой
Как будут выглядеть строения и из чего построят дома на Марсе пока остается загадкой

Чтобы сэкономить миллионы долларов на перевозке кирпичей, британцы придумали космический бетон из неожиданных составляющих

Британцы придумали способ, как сэкономить на перевозке стройматериалов на Марс: аналог кирпичей якобы можно создавать на месте — из космической пыли, крови, пота и мочи космонавтов.

О новом исследовании говорится на сайте Манчестерского университета.

Ученые взялись за данный вопрос, потому что стоимость транспортировки одного обычного кирпича для строительства колоний на Марсе составляет примерно 2 млн долларов. Поэтому для работ, как вариант, предложили использовать то, что есть рядом: космическую пыль и даже самых космонавтов.

Так, не секрет, что астронавты очищают почти 95% мочи и превращают ее в воду. Однако британцы предлагают пойти дальше: совместить человеческую плазму и космическую пыль. От их сочетания получится материал AstroCrete, напоминающий по своим свойствам бетон. А если добавить туда мочевину, то материал будет еще прочнее. 

Космический бетон даже крепче земного
Космический бетон даже крепче земного

По предварительным данным, за два года миссии на Марсе команда из 6 человек может произвести более 500 кг космического бетона, который можно использовать и на 3D-принтере.

Напомним, NASA провела исследования сейсмических данных Марса и сделала неожиданное открытие.

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