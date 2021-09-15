Дома на Марсе предложили строить из крови астронавтов: подробности

Чтобы сэкономить миллионы долларов на перевозке кирпичей, британцы придумали космический бетон из неожиданных составляющих

Британцы придумали способ, как сэкономить на перевозке стройматериалов на Марс: аналог кирпичей якобы можно создавать на месте — из космической пыли, крови, пота и мочи космонавтов.

О новом исследовании говорится на сайте Манчестерского университета.

Ученые взялись за данный вопрос, потому что стоимость транспортировки одного обычного кирпича для строительства колоний на Марсе составляет примерно 2 млн долларов. Поэтому для работ, как вариант, предложили использовать то, что есть рядом: космическую пыль и даже самых космонавтов.

Так, не секрет, что астронавты очищают почти 95% мочи и превращают ее в воду. Однако британцы предлагают пойти дальше: совместить человеческую плазму и космическую пыль. От их сочетания получится материал AstroCrete, напоминающий по своим свойствам бетон. А если добавить туда мочевину, то материал будет еще прочнее.

Космический бетон даже крепче земного

По предварительным данным, за два года миссии на Марсе команда из 6 человек может произвести более 500 кг космического бетона, который можно использовать и на 3D-принтере.

Напомним, NASA провела исследования сейсмических данных Марса и сделала неожиданное открытие.