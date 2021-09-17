Укр

В США придумали антиковидную вакцину, которую нужно вводить в нос

Автор
Елена Волкова
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Назальные вакцины от коронавируса сейчас испытывают на эффективность и безопасность
Назальные вакцины от коронавируса сейчас испытывают на эффективность и безопасность

Эксперты говорят, что такая вакцина обеспечивает адаптивный иммунный ответ в дыхательных путях

В США создали вакцину против ковида, которую не нужно вводить внутримышечно — достаточно лишь закапать ею нос.

Об этом сообщает MedicalxPress со ссылкой на разработчиков — ученых Университета Хьюстона.

Там говорят, что интраназальная вакцина от коронавирус обеспечивает устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов, а ее безусловным преимуществом является то, что это неинвазивная процедура.

Пока данный препарат протестировали лишь предварительно: вакцина обеспечивает адаптивный иммунный ответ в дыхательных путях и легких, особенно у людей, которые ранее переболели.

Разработчики говорят, что каждый из компонентов этого препарата — лиофилизированный белок и адъювант NanoSTING — являются активными 11 месяцев и не требуют заморозки, так что этот вариант может быть отличным решением для вакцинации по всему миру.

Напомним, что помимо коронавируса, который начал распространяться в Украине с новой силой, в нашей стране также ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2.

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