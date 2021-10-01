Современные люди могут жить до 130 лет: эксперты озвучили условие

Эксперты изучили истории людей старше 100 лет и пришли к неожиданному выводу

Ученые поделились результатом нового исследования, согласно которому люди могут прожить до 130 лет.

Об этом сообщает журнал Science Alert со ссылкой на руководителя исследования - профессора статистики Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) Энтони Дэвисона.

Эксперт говорит, что они досконально изучили истории людей, которые преодолели 100-летний рубеж. Они пришли к выводу, что каждый год после 110-летнего возраста – это в своем роде "подбрасывание монеты": если повезет, то человек проживет еще минимум 12 месяцев.

Исследователи пришли к выводу, что благодаря здоровому образу жизни и современной медицине человек действительно может жить 130 лет. Впрочем, на данный момент подобных долгожителей немного: лишь один на миллион человек.

Отметим, что рекорд продолжительности жизни пока принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года и скончалась в 1997-м.

Напомним, группа британских ученых провела масштабное исследование риска коронавируса для курящих и некурящих людей.