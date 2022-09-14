Как успокоить плачущего ребенка — ученые нашли простой 15-минутный метод

Этот метод поможет успокоить малышей

Ученым удалось найти несколько простых действий, которые помогут уставшим родителям успокоить плачущего младенца. Найти оптимальную стратегию исследователям удалось во время слежки за тем, как родители обнимают, качают в коляске и носят на руках малышей, которые заливаются слезами.

Как пишет издание Current Biology, команда специалистов рекомендует родителям, ребенок которых сильно плачет, взять его на руки, походить с малышами в течение пяти минут, не прибегая к резким движениям или остановкам, после чего присесть и подержать ребенка в течение пяти-восьми минут, прежде чем положить его обратно в коляску или кроватку.

Доктор Куми Курода из Центра науки о мозге Рикен в Сайтам убежден, что чрезмерный плач ребенка, особенно в ночное время, является одним из основных источников стресса для родителей.

"Этот примерно 15-минутный метод стоит попробовать, прежде чем они начнут серьезно беспокоиться о том, что не так с ребенком", — заверил ученый.

Такой вывод удалось сделать при исследовании новорожденных беспомощных млекопитающих, которое показало, что когда матери носят малышей на руках, они становятся более послушніми. Этот эффект учёные называют "транспортной реакцией". Поскольку животные часто перемещают своих детенышей во избежание неизбежной опасности, реакция могла развиваться благодаря улучшению уровня выживания потомства.

Благодаря видеозаписям и детским сердечным мониторам, были разработаны четыре разных подхода к успокоению плачущих младенцев: держать ребенка сидя, положить его в кроватку, держать во время прогулки, покачиваться в коляске. Плач уменьшался только тогда, когда младенцев передвигали с места на место, укачивали или носили на руках. Простой разговор с ребенком или переложение его в кроватку не давало никаких результатов.

Исследователи сообщают, что после того, как плачущих малышей носили на руках в течение пяти минут, все переставали плакаты, а почти половина из них уснула.

Профессор психологии развития и соавтор статьи в Университете Тренто Джанлука Эспозито отметил, что этот метод не подойдет родителям, если ребенок плачет из-за плохого самочувствия. К примеру, если у нее болит живот или режутся зубы.

"Если у ребенка болит живот, я не думаю, что это поможет. К сожалению, думаю, у многих родителей еще будут бессонные ночи. Это часть отцовства", — объяснил эксперт.

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