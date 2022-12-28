Полностью вина пользователя: самые распространенные ошибки, которые "убивают" смартфон

Вы сами портите свой телефон, часто даже не подозревая об этом

Оказывается "убить" батарею мобильного телефона — задача очень простая, и в принципе с ней каждый пользователь справляется на ура. При чем иногда даже не подозревая об этом. А все из-за небрежного отношения к батарее своего гаджета из-за неправильной зарядки.

Многие забывают, что современные аккумуляторы более "вместительны", быстрее заряжаются и обеспечивают много часов автономной работы, однако это все доступно лишь при правильной его эксплуатации, пишет itechua. Сегодня мы хотим рассказать, какие ошибки и приводят к том, что батарея "умирает" быстрее.

Ошибки, которые вредят аккумулятору смартфона

Использование устройства в процессе зарядки — батарея сильно нагревается, что отрицательно сказывается на ресурсе аккумулятора, сокращая его срок службы. А вот пересмотр соцсетей и общение в мессенджерах сильно не навредит.

Эксплуатация при экстремальных температурах — в сильный мороз работа гаджета замедляется, а емкость батареи резко снижается. В жару же может произойти перегрев аккумулятора, что даже может стать причиной возгорания.

— в сильный мороз работа гаджета замедляется, а емкость батареи резко снижается. В жару же может произойти перегрев аккумулятора, что даже может стать причиной возгорания. Полный разряд батареи — современные аккумуляторы нежелательно разряжать "в ноль", ведь глубокий разряд станет причиной сокращения циклов разрядки и уменьшения ресурса аккумулятора.

— современные аккумуляторы нежелательно разряжать "в ноль", ведь глубокий разряд станет причиной сокращения циклов разрядки и уменьшения ресурса аккумулятора. Использование неоригинального зарядного устройства — можно смело использовать неродные аксессуары к вашему телефону, однако важно учитывать несколько моментов: оно должно быть качественным, и значение выходного тока и напряжения должны быть такие же как и в "родной" зарядке.

— можно смело использовать неродные аксессуары к вашему телефону, однако важно учитывать несколько моментов: оно должно быть качественным, и значение выходного тока и напряжения должны быть такие же как и в "родной" зарядке. Ночная зарядка смартфона — повторяющиеся циклы разряда и последующего восстановления емкости батареи влияют на его ресурс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.